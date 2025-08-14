Юрій Рибчинський розкрив ім'я артиста, яким захоплюється і вважає прикладом під час війни

Юрій Рибчинський / © instagram.com/palace.ukraine

Автор хітів та поет Юрій Рибчинський розкрив ім'я українського співака, яким він захоплюється і з поведінки якого треба брати приклад під час війни.

Поет-пісняр вважає за такого Михайла Хому, він же Дзідзьо. За словами Юрія Рибчинського, під час повномасштабної війни виконавець активно займається благодійністю. Зокрема, співак зібрав на потреби захисників понад 160 мільйонів. Окрім того, Михайло Хома про це публічно не говорить, адже не вважає це за потрібне. Юрій Рибчинський в інтерв'ю Наталії Влащенко додав, що з артиста варто брати приклад багатьом.

"Міша Хома зібрав понад 160 мільйонів на ЗСУ. Він їздив по всій Європі, Америці і давав концерти. Оце приклад! І головне, що він про це не волав і не робив собі на цьому реклами", - говорить Юрій Рибчинський.

Михайло Хома / © instagram.com/dzidzio

Зазначимо, з початком повномасштабної війни Михайло Хома відмовився від псевдоніму Дзідзьо і почав активно займатися творчістю в тандемі з колегою Олександром Пономарьовим. Разом вони дають благодійні концерти та збирають кошти на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Юрій Рибчинський висловився про скандальну співачку Таїсію Повалій. Поет розкрив суму, за яку вона зрадила Україну.