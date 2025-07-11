Юрій Рибчинський вперше розкрив обіцянку Ігорю Покладу, яку порушив

Юрій Рибчинський, Ігор Поклад

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Сьогодні, 11 липня, у Києві відбулося прощання з видатним композитором, Героєм України Ігорем Покладом.

Вшанувати пам'ять прийшли рідні та близькі легендарного митця. Зокрема, було й багато відомих особистостей, серед яких легендарний поет Юрій Євгенович Рибчинський. Нагадаємо, вони не тільки створювали разом хіти, а й багато років товаришували.

"Ми познайомилися, коли Ігор вчився в консерваторії, а я - в університеті імені Шевченка. Це був 1966 рік. Ми спочатку дружили, а працювати разом почали десь через рік, коли нас призвали служити в Ансамбль внутрішніх військ. Саме там ми написали наші перші пісні - "Очі на піску", “Дикі гуси", "Чарівна скрипка". Потім ми домовилися працювати сім років разом, і більше ні з ким. Але вийшло так, що я двічі порушив цю обіцянку, через певні причини, але образи Ігоря ніякої не було. Потім у нас була невелика перерва. А згодом почався другий плідний період нашої співпраці, коли з'явилися такі пісні, як "Тече вода" , "Скрипка грає", — поділився Рибчинський у коментарі кореспондентам ТСН.ua.

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Ігор Поклад (зліва), Юрій Рибчинський (справа) під час служби в армії / © facebook.com/yuriy.ribchisnkiy

За словами легендарного митця, за майже 60 років дружби у них ніколи не виникало причин для сварок, навіть під час кропіткої праці народження спільного твору.

"За ці роки ми жодного разу не посварилися. А ще нас об'єднувала любов до гри - на більярді, в преферанс, в шахи, в шашки. І частіше перемагав саме Ігор. А я отримував задоволення від того, що він щасливий", — поділився Рибчинський у коментарі кореспондентам ТСН.ua.

Юрій Рибчинський та Ігор Поклад - легендарні особистості нашого часу / © facebook.com/yuriy.ribchisnkiy

До слова, сам Рибчинський не вважав смерть людини, навіть такої близької, трагедією: "Смерть - не є трагедією. Ми всі колись підемо. А коли людина йде у такому віці, з таким надбанням, яке житиме ще багато років, це вже нагорода".

Юрій Євгенович на прощанні з другом Ігорем Покладом

Нагадаємо, легендарний композитор Ігор Поклад помер у віці 83 років. Але його безсмертні пісні навіки залишаться у пам'яті мільйонів українців.

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