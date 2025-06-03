Юрій Рибчинський вперше за тривалий час показався на публіці з дружиною: який вигляд вона має

Юрій Рибчинський

Реклама

Легендарний автор хітів, народний артист України Юрій Рибчинський вперше за тривалий час показався на публічні з дружиною.

Зокрема, нещодавно поет святкував ювілей. Юрію Рибчинському виповнилося 80 років. З нагоди особливої дати у Палаці "Україна" відбувся великий концерт, присвячений ювілею легендарного поета. На подію народний артист завітав із дружиною Олександрою Рибчинською. Подружжя вже 57 років живе в шлюбі. Обраниця поета ділиться на проєкті "Вікна СТБ", що стосунки з генієм – це безкінечний труд.

"Це безкінечний труд. Непередбачуваний. Він сам ніколи не знає, який наступний момент буде для нього. Єдине, що жодна хвилина не минає без роботи", - говорить дружина Рибчинського.

Реклама

Юрій Рибчинський із дружиною / © скриншот з відео

Тим часом син подружжя Євген зазначає, що мама завжди створювала саме ту атмосферу, аби тато міг реалізувати свою геніальність: "Він ніколи не прибирав у квартирі. Це все робила мама. Вона створювала ту атмосферу, в якій його геній зміг реалізуватися".

Нагадаємо, на сцені з нагоди ювілейного концерту Юрія Рибчинського виступило багато зірок, серед яких Наталія Могилевська, Вєрка Сердючка, Ірина Білик, Дмитро Монатік, Артем Пивоваров, Надя Дорофєєва та багато інших. А от Павла Зіброва, з яким поет співпрацює багато років, не було. Артист приголомшив подробицями, чому не виступав.