Юрій Рибчинський зі сльозами назвав ім’я зірки, який став для нього другим сином: "Він як янгол"

Юрій Рибчинський / © Youtube/В гостях у Гордона

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Український поет, драматург і автор легендарних хітів Юрій Рибчинський зробив зворушливе зізнання про людину, яка стала для нього справді рідною.

Ледь стримуючи сльози, Юрій Євгенович розповів, що повномасштабна війна дуже зблизила його з відомим продюсером Сергієм Перманом. За словами митця, саме він став для їхньої родини справжнім янголом-охоронцем у найважчі місяці 2022 року. Відтоді Рибчинський вважає його своїм другим сином.

«Таких людей не буває. Це унікальна за своєю порядністю, добротою і здібностями людина. Ми зналися, але ніколи не міг уявити, що в моїй та моєї дружини біографії раптом з'явиться людина саме тоді, коли почалася війна 2022 року», — поділився Рибчинський в інтерв’ю Дмитру Гордону.

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Сергій Перман

Поет пригадав, що після початку повномасштабного вторгнення його родина була змушена роз'їхатися. Дружина залишилася допомагати незрячій подрузі, а сам він виїхав до сина під Обухів. Саме тоді, говорить Рибчинський, Сергій Перман взяв на себе турботу про їхню сім'ю й забезпечував їм наявність всього необхідного.

«Нас тоді розметало. Моя дружина покинула мене й пішла до подруги, яка мала порушення зору, аби допомагати. А я поїхав до Жені (сина — прим. ред.) під Обухів. І раптом з'явився Сергій, завдяки якому ми отримали ліки та їжу. Він як з неба янгол-охоронець. Ми без перебільшення вважаємо його другим сином, як рідного. Уся наша сім'я вдячна, що у нас є Сергій Перман», — зворушив автор хітів.

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