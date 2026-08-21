Юрій Ткач після кризи у шлюбі вдруге освідчився молодшій на 8 років дружині: що врятувало родину

Юрій Ткач з дружиною / © instagram.com/yuriy_tkach

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Український актор і ведучий Юрій Ткач вдруге освідчився своїй дружині Вікторії після серйозної кризи у їхньому шлюбі, яка свого часу ледь не призвела до розлучення.

Зараз подружжя знову разом та виховує 11-річну доньку Лізу. Втім, шлях до цього для них виявився непростим. Напередодні 12-ї річниці шлюбу Юрій та Вікторія відверто розповідали, що їхні стосунки переживали складний період, а через постійні конфлікти вони навіть деякий час жили окремо.

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Проблеми, які роками залишалися невирішеними, зрештою змусили пару звернутися по допомогу до психотерапевта. Першою на цей крок наважилася Вікторія, а згодом до роботи над стосунками долучився і Юрій.

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Після непростого періоду подружжя вирішило не просто повернутися до колишнього життя, а фактично почати свої стосунки заново. Саме тому повторне освідчення стало для Юрія і Вікторії Ткачів символічним. За словами актора, вони свідомо поставили крапку в попередньому етапі та домовилися будувати сім’ю з чистого аркуша.

Юрій Ткач з дружиною / © instagram.com/yuriy_tkach

«Ми поставили крапку в минулих стосунках і почали спочатку. І якщо ми починаємо все з нуля, то початок — це освідчення. І тому для нас це символічний початок чогось нового», — пояснив Юрій в інтерв’ю 1plus1.

Раніше Ткач зізнавався, що не одразу зрозумів масштаб проблем і наскільки серйозними були труднощі в їхній сім’ї. З боку їхній шлюб міг здаватися цілком благополучним, однак усередині накопичувалося чимало невисловлених образ і непорозумінь.

Актор розповідав, що під час терапії йому довелося переосмислити власну поведінку та багато працювати над собою. Вікторія, своєю чергою, зазначала, що важливою частиною перезавантаження для них стала можливість дати одне одному простір. Тимчасова дистанція допомогла партнерам краще розібратися у власних почуттях.

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Юрій Ткач з дружиною / © instagram.com/yuriy_tkach

Озираючись назад, Ткач із вдячністю говорить про те, що їм вдалося зберегти родину. Подружжя продовжує проводити час разом та ділитися спільними моментами з підписниками. Артист переконаний: якщо люди справді хочуть зберегти стосунки, варто докладати для цього зусиль і дав пораду парам у схожих ситуаціях.

«Зруйнувати можна завжди, це секундна справа. А ось відновити або розібратися, у чому проблема, і вирішити її, на це потрібен час і сили», — наголосив Юрій.

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