Юрій Ткач показав 10-річну донечку-красуню і похизувався її першим в житті випускним

Юрій Ткач із донькою / © instagram.com/yuriy_tkach

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Відомий український гуморист та капітан шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач показав 10-річну донечку красуню та повідомив про важливу подію в її житті.

Виявляється, Ліза цьогоріч випускниця. Донька Юрія Ткача закінчила 4 клас. Тож, тепер Ліза переходить із молодшої школи до середньої. Попереду на дівчинку чекають кардинальні зміни: більше предметів, нові вчителі та пригоди.

"У Лізи перший випускний! Чотири роки вже позаду", - поділився гуморист.

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Донька Юрія Ткача / © instagram.com/yuriy_tkach

Донечка Юрія Ткача одягнула на випускний білу сукню з довгим шлейфом. Образ дівчинка доповнила кросівками. Також Лізі зробили святкову зачіску. У фотоблогу гуморист показав, якою була лінійка в його донечки. Випускники зачитували вірші, а потім співали та танцювали.

Донька Юрія Ткача на святковій лінійці / © instagram.com/yuriy_tkach

Нагадаємо, у родині Фагота цьогоріч теж є випускник. Син співака закінчив 9 клас. Виконавець показав, як вони святкували його випускний.