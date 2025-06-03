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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
864
Час на прочитання
1 хв

Юрій Ткач показав 10-річну донечку-красуню і похизувався її першим в житті випускним

Донька гумориста закінчила 4 клас. Ліза випустилася з молодшої школи та переходить до середньої.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Юрій Ткач із донькою

Юрій Ткач із донькою / © instagram.com/yuriy_tkach

Відомий український гуморист та капітан шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач показав 10-річну донечку красуню та повідомив про важливу подію в її житті.

Виявляється, Ліза цьогоріч випускниця. Донька Юрія Ткача закінчила 4 клас. Тож, тепер Ліза переходить із молодшої школи до середньої. Попереду на дівчинку чекають кардинальні зміни: більше предметів, нові вчителі та пригоди.

"У Лізи перший випускний! Чотири роки вже позаду", - поділився гуморист.

Донька Юрія Ткача / © instagram.com/yuriy_tkach

Донька Юрія Ткача / © instagram.com/yuriy_tkach

Донечка Юрія Ткача одягнула на випускний білу сукню з довгим шлейфом. Образ дівчинка доповнила кросівками. Також Лізі зробили святкову зачіску. У фотоблогу гуморист показав, якою була лінійка в його донечки. Випускники зачитували вірші, а потім співали та танцювали.

Донька Юрія Ткача на святковій лінійці / © instagram.com/yuriy_tkach

Донька Юрія Ткача на святковій лінійці / © instagram.com/yuriy_tkach

Нагадаємо, у родині Фагота цьогоріч теж є випускник. Син співака закінчив 9 клас. Виконавець показав, як вони святкували його випускний.

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Дата публікації
Кількість переглядів
864
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