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Юрій Ткач показав 10-річну донечку-красуню і похизувався її першим в житті випускним
Донька гумориста закінчила 4 клас. Ліза випустилася з молодшої школи та переходить до середньої.
Відомий український гуморист та капітан шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач показав 10-річну донечку красуню та повідомив про важливу подію в її житті.
Виявляється, Ліза цьогоріч випускниця. Донька Юрія Ткача закінчила 4 клас. Тож, тепер Ліза переходить із молодшої школи до середньої. Попереду на дівчинку чекають кардинальні зміни: більше предметів, нові вчителі та пригоди.
"У Лізи перший випускний! Чотири роки вже позаду", - поділився гуморист.
Донечка Юрія Ткача одягнула на випускний білу сукню з довгим шлейфом. Образ дівчинка доповнила кросівками. Також Лізі зробили святкову зачіску. У фотоблогу гуморист показав, якою була лінійка в його донечки. Випускники зачитували вірші, а потім співали та танцювали.
Нагадаємо, у родині Фагота цьогоріч теж є випускник. Син співака закінчив 9 клас. Виконавець показав, як вони святкували його випускний.