ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

Юрій Ткач відвів доньку до школи на день пізніше й назвав причину: "Перше вересня з запізненням"

Дружина шоумена показала перший день Лізі у школі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Юрій Ткач з родиною

Юрій Ткач з родиною / © instagram.com/viktoriya_tka4

Відомий український гуморист та капітан шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач разом з дружиною Вікторією відвели доньку Лізі до школи.

Дівчинка цього року закінчила початкову школу й розпочала навчання у 5 класі. Проте, як виявилося, напередодні осені у Лізі виявили симптоми ковіду, тож вона вимушена була утримуватися від контакту з іншими та пропустила урочисту лінійку перед початком навчання у середній школі.

Зіркове подружжя у сторіз розповіло, що дівчинка спочатку була дуже засмучена. Але ввечері у перший день осені отримала негативний тест на хворобу. Тому сьогодні, 2 вересня, розпочалися її перші уроки. В такий особливий день Юрій з дружиною та донькою принесли вчителькам квіти та провели щасливу школярку до класу.

Донька Юрія Ткача у школі / © instagram.com/viktoriya_tka4

Донька Юрія Ткача у школі / © instagram.com/viktoriya_tka4

Юрій Ткач з донькою / © instagram.com/viktoriya_tka4

Юрій Ткач з донькою / © instagram.com/viktoriya_tka4

Донька Юрія Ткача у школі / © instagram.com/viktoriya_tka4

Донька Юрія Ткача у школі / © instagram.com/viktoriya_tka4

"Наше перше вересня відбулося трохи з запізненням, бо Лізі спіймала Covid. Але ну вже так вона сумувала за школою й однокласниками, що два тести вже вчора ввечері (1 вересня – прим. ред.) показали "негативно", — написала Вікторія Ткач у сторіз.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська розповіла про навчання 5-річної доньки та показала її шкільний гардероб.

Дата публікації
Кількість переглядів
100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie