Юрій Ткач відвів доньку до школи на день пізніше й назвав причину: "Перше вересня з запізненням"

Юрій Ткач з родиною / © instagram.com/viktoriya_tka4

Відомий український гуморист та капітан шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач разом з дружиною Вікторією відвели доньку Лізі до школи.

Дівчинка цього року закінчила початкову школу й розпочала навчання у 5 класі. Проте, як виявилося, напередодні осені у Лізі виявили симптоми ковіду, тож вона вимушена була утримуватися від контакту з іншими та пропустила урочисту лінійку перед початком навчання у середній школі.

Зіркове подружжя у сторіз розповіло, що дівчинка спочатку була дуже засмучена. Але ввечері у перший день осені отримала негативний тест на хворобу. Тому сьогодні, 2 вересня, розпочалися її перші уроки. В такий особливий день Юрій з дружиною та донькою принесли вчителькам квіти та провели щасливу школярку до класу.

Донька Юрія Ткача у школі / © instagram.com/viktoriya_tka4

Юрій Ткач з донькою / © instagram.com/viktoriya_tka4

Донька Юрія Ткача у школі / © instagram.com/viktoriya_tka4

"Наше перше вересня відбулося трохи з запізненням, бо Лізі спіймала Covid. Але ну вже так вона сумувала за школою й однокласниками, що два тести вже вчора ввечері (1 вересня – прим. ред.) показали "негативно", — написала Вікторія Ткач у сторіз.

