Юрій Ткач вперше назвав причину серйозної кризи в родині, яка ледь не зруйнувала шлюб

Юрій Ткач з дружиною / © instagram.com/yuriy_tkach

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Відомий український гуморист та капітан шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач чесно розповів про свій досвід подолання проблем у шлюбі та що стало причиною.

Раніше шоумен відкрито ділився, що деякий період жив з дружиною Вікторією порізно. Такому рішенню передували постійні конфлікти та навіть думки про розлучення. Тож під час кризи закохані дали собі час побути наодинці. На щастя, це спрацювало й вони возз'єдналися. І тільки зараз Ткач розсекретив, що раніше він з дружиною уникав діалогів про проблеми, що й переросло у непростий для них період, який зараз вже у минулому.

Юрій Ткач з дружиною та донькою / © instagram.com/viktoriya_tka4

"Через відсутність приговорювання проблем. Накопичували дуже багато того, що не подобалося одне в одному. Потім це переростало в образи та сварки. Ми один одного просто зжерли. Потім треба було сепаруватися. І все вийшло. Ми вдвох зрозуміли, що далі так не може бути. Ми довго не спілкувалися, але були на зв'язку. Я намагався давати їй більше свободи й часу. Був дуже цікавий процес зближення. Ми стали зовсім іншими людьми. Якщо є проблеми, то виходимо через домовленості", — розповів Юрій в інтерв'ю "Люкс ФМ".

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До слова, на доньку зіркової пари Лізу така серйозна криза не вплинула. За словами ведучого, вони з коханою завжди знаходили час для дитини та проводили разом дозвілля.

"З Лізою ми спілкувалися. Жодних проблем. Я міг з нею тусити. Намагалися й разом проводити цей час", — пояснив Ткач.

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