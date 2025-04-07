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- Гламур
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Юрій Ткач вперше назвав причину серйозної кризи в родині, яка ледь не зруйнувала шлюб
Артист також розповів про вплив непорозумінь на доньку.
Відомий український гуморист та капітан шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач чесно розповів про свій досвід подолання проблем у шлюбі та що стало причиною.
Раніше шоумен відкрито ділився, що деякий період жив з дружиною Вікторією порізно. Такому рішенню передували постійні конфлікти та навіть думки про розлучення. Тож під час кризи закохані дали собі час побути наодинці. На щастя, це спрацювало й вони возз'єдналися. І тільки зараз Ткач розсекретив, що раніше він з дружиною уникав діалогів про проблеми, що й переросло у непростий для них період, який зараз вже у минулому.
"Через відсутність приговорювання проблем. Накопичували дуже багато того, що не подобалося одне в одному. Потім це переростало в образи та сварки. Ми один одного просто зжерли. Потім треба було сепаруватися. І все вийшло. Ми вдвох зрозуміли, що далі так не може бути. Ми довго не спілкувалися, але були на зв'язку. Я намагався давати їй більше свободи й часу. Був дуже цікавий процес зближення. Ми стали зовсім іншими людьми. Якщо є проблеми, то виходимо через домовленості", — розповів Юрій в інтерв'ю "Люкс ФМ".
До слова, на доньку зіркової пари Лізу така серйозна криза не вплинула. За словами ведучого, вони з коханою завжди знаходили час для дитини та проводили разом дозвілля.
"З Лізою ми спілкувалися. Жодних проблем. Я міг з нею тусити. Намагалися й разом проводити цей час", — пояснив Ткач.
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