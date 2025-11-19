Юрій Ткач захопив співочим талантом 11-річної доньки: "Справжній скарб, а не голос"

Юрій Ткач із донькою / © instagram.com/yuriy_tkach

Відомий український гуморист та капітан шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач захопив співочим талантом 11-річної доньки.

Виявляється, Ліза захоплюється співом. Ба більше, їй чудово вдається виконувати композиції. Зокрема, в Instagram Юрій Ткач опублікував відео, як його донечка співає хіт артистки Альони Омаргалієвої - "Не п'яна – закохана". Дівчинка просто відмінно заспівала партію, а також з легкістю виконувала високі ноти.

Тим часом дружина Юрія Ткача – Вікторія – не втрималась, аби не пожартувати. Річ у тім, що Ліза заспівала рядки "Ой, я не п'яна, я просто закохана!". Обраниця з гумором написала, що на майбутнє у донечки є чудове виправдання.

"11 років, а вже виправдовується…Такі вони, хіти сучасності", - пожартувала Вікторія.

Тим часом прихильники зіркового подружжя просто засипали Лізу компліментами. Вони зазначили, що у дівчинки відмінний голос, і вона має весь потенціал стати успішною співачкою.

Ого, так тут справжній скарб, а не голос!

Яка вона молодець!

Яка ж вона надзвичайна!

Нагадаємо, нещодавно Юрій Ткач святкував день народження. Зіркова колега шоумена – акторка Катерина Нікітіна – насмішила кумедним привітанням.