Юрій Ткач захопив співочим талантом 11-річної доньки: "Справжній скарб, а не голос"
Виявляється, донька шоумена має чудовий потенціал стати успішною співачкою.
Відомий український гуморист та капітан шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач захопив співочим талантом 11-річної доньки.
Виявляється, Ліза захоплюється співом. Ба більше, їй чудово вдається виконувати композиції. Зокрема, в Instagram Юрій Ткач опублікував відео, як його донечка співає хіт артистки Альони Омаргалієвої - "Не п'яна – закохана". Дівчинка просто відмінно заспівала партію, а також з легкістю виконувала високі ноти.
Тим часом дружина Юрія Ткача – Вікторія – не втрималась, аби не пожартувати. Річ у тім, що Ліза заспівала рядки "Ой, я не п'яна, я просто закохана!". Обраниця з гумором написала, що на майбутнє у донечки є чудове виправдання.
"11 років, а вже виправдовується…Такі вони, хіти сучасності", - пожартувала Вікторія.
Тим часом прихильники зіркового подружжя просто засипали Лізу компліментами. Вони зазначили, що у дівчинки відмінний голос, і вона має весь потенціал стати успішною співачкою.
Ого, так тут справжній скарб, а не голос!
Яка вона молодець!
Яка ж вона надзвичайна!
