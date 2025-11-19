ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
1 хв

Юрій Ткач захопив співочим талантом 11-річної доньки: "Справжній скарб, а не голос"

Виявляється, донька шоумена має чудовий потенціал стати успішною співачкою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Юрій Ткач із донькою

Юрій Ткач із донькою / © instagram.com/yuriy_tkach

Відомий український гуморист та капітан шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач захопив співочим талантом 11-річної доньки.

Виявляється, Ліза захоплюється співом. Ба більше, їй чудово вдається виконувати композиції. Зокрема, в Instagram Юрій Ткач опублікував відео, як його донечка співає хіт артистки Альони Омаргалієвої - "Не п'яна – закохана". Дівчинка просто відмінно заспівала партію, а також з легкістю виконувала високі ноти.

Тим часом дружина Юрія Ткача – Вікторія – не втрималась, аби не пожартувати. Річ у тім, що Ліза заспівала рядки "Ой, я не п'яна, я просто закохана!". Обраниця з гумором написала, що на майбутнє у донечки є чудове виправдання.

"11 років, а вже виправдовується…Такі вони, хіти сучасності", - пожартувала Вікторія.

Тим часом прихильники зіркового подружжя просто засипали Лізу компліментами. Вони зазначили, що у дівчинки відмінний голос, і вона має весь потенціал стати успішною співачкою.

  • Ого, так тут справжній скарб, а не голос!

  • Яка вона молодець!

  • Яка ж вона надзвичайна!

Нагадаємо, нещодавно Юрій Ткач святкував день народження. Зіркова колега шоумена – акторка Катерина Нікітіна – насмішила кумедним привітанням.

Дата публікації
Кількість переглядів
196
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie