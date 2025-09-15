Юрій Ткач зворушливо привітав доньку з 11-річчям і здивував, як вона помітно підросла та змінилася

Юрій Ткач із дружиною та донькою / © instagram.com/yuriy_tkach

Реклама

Відомий український гуморист та капітан шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач зворушливо привітав доньку з 11-річчям.

Так, 15 вересня Ліза святкує день народження. Дівчинці виповнюється вже 11 років. Звичайно, зіркові батьки одними з перших привітали донечку з особливим святом. Вони адресували Лізі спільний допис в Instagram. Ткачі змонтували відео з різноманітних архівних кадрів, на яких можна помітити, як їхня донечка з роками підросла та неабияк змінилася. Єдине, що лишається незмінним, це неймовірна харизма та артистизм Лізи.

"Наш всесвіт, наша душа, наша любов…Наша, така вже доросла, маленька дівчинка…Наша гордість, натхнення і радість в кожній хвилині! Ти та, заради кого і на все життя! З твоїм днем, крихітко! Нехай твоє життя буде таким же світлим, як твої мрії", - звернулися до доньки батьки.

Реклама

Юрій Ткач також опублікував і свіже фото з Лізою. На кадрі вони мило позували одне біля одного та робили селфі. Судячи зі світлини, дівчинка неабияк полюбляє експериментувати з зовнішнім виглядом.

Юрій Ткач із донькою / © instagram.com/yuriy_tkach

Нагадаємо, нещодавно Юрій Ткач разом із дружиною відвів доньку до п'ятого класу, щоправда, на день пізніше, аніж інші школярі. Шоумен розкрив причину, чому так сталося.