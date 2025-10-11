Юрій Великий спародіював Арестовича та його ганебне інтерв'ю Собчак: "Майстер з "перевзування"

Юрій Великий у новій пародії / © скриншот з відео

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий спародіював ганебне інтерв'ю колишнього радника Офісу президента та втікача Олексія Арестовича російській інтерв'юерці Ксенії Собчак.

Гуморист жартує, що зібрав з інтерв'ю найцікавіше і зробив свою коротку версію найголовнішого. Зокрема, Юрій Великий у власній манері продемонстрував "перевзування" Олексія Арестовича та його імперські й президентські амбіції.

"Майстер з "перевзування" Олексій Арестович дав велике інтерв'ю Ксенії Собчак, з якого з'ясувалося, що він ще й імперець! Я подивився це інтерв'ю за вас і зробив свою коротку версію в цій новій пародії", - жартує актор.

Першим ділом у своїй пародії Юрій Великий покепкував з назви YouTube-каналу росіянки, яка, на його думку, має називатися "Астражопна Собчак". Також гуморист не забувся в пародії продемонструвати всі "регалії" Арестовича, який ким тільки й не називався – і психологом, і політологом, і коучем, і експертом. Варто відзначити, що актор неабияк влучно передає манеру спілкування й скандального політичного діяча, й російської журналістки.

"Це моя авторська програма "Астражопна Собчак" і сьогодні я перебуваю в Лондоні, в російському ресторані з людиною, яка за останні півтора року теж раптом різко стала російською. Це льотчик, розвідник, психолог, військовий експерт, тренер особистісного зростання, тобто нормальний слабоблуд і шаромига Олексій Висерович", - йдеться в пародії гумориста.

Відмітив Юрій Великий й одну кумедну деталь. Річ у тім, що під час розмови Арестовича й Собчак був дощ. Однак скандальний політичний діяч не квапився ділитися парасолькою.

"Єдине прохання: якщо ми з вами ще разом гулятимемо, і в цей момент раптом знову піде дощ, то тримайте свою парасольку і наді мною теж", - говорить Великий в образі Собчак.

Звичайно ж, Юрій Великий відмітив вміння Арестовича перевзуватися. Це він зробив у пародії декілька разів. Окрім того, гуморист покепкував з президентських амбіцій Арестовича.

Юрій Великий у новій пародії / © скриншот з відео

"Так от, якщо я стану президентом України, а точніше не якщо, а коли. А якщо ще точніше, то ніколи. Соцопитування сказали, що я буду президентом. Соцопитування, які проводив особисто я", - жартує Великий в образі Арестовича.