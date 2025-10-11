ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
242
Час на прочитання
2 хв

Юрій Великий спародіював Арестовича та його ганебне інтерв'ю Собчак: "Майстер з "перевзування"

Гуморист представив свою версію скандальної розмови втікача з росіянкою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Юрій Великий у новій пародії

Юрій Великий у новій пародії / © скриншот з відео

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий спародіював ганебне інтерв'ю колишнього радника Офісу президента та втікача Олексія Арестовича російській інтерв'юерці Ксенії Собчак.

Гуморист жартує, що зібрав з інтерв'ю найцікавіше і зробив свою коротку версію найголовнішого. Зокрема, Юрій Великий у власній манері продемонстрував "перевзування" Олексія Арестовича та його імперські й президентські амбіції.

"Майстер з "перевзування" Олексій Арестович дав велике інтерв'ю Ксенії Собчак, з якого з'ясувалося, що він ще й імперець! Я подивився це інтерв'ю за вас і зробив свою коротку версію в цій новій пародії", - жартує актор.

Першим ділом у своїй пародії Юрій Великий покепкував з назви YouTube-каналу росіянки, яка, на його думку, має називатися "Астражопна Собчак". Також гуморист не забувся в пародії продемонструвати всі "регалії" Арестовича, який ким тільки й не називався – і психологом, і політологом, і коучем, і експертом. Варто відзначити, що актор неабияк влучно передає манеру спілкування й скандального політичного діяча, й російської журналістки.

"Це моя авторська програма "Астражопна Собчак" і сьогодні я перебуваю в Лондоні, в російському ресторані з людиною, яка за останні півтора року теж раптом різко стала російською. Це льотчик, розвідник, психолог, військовий експерт, тренер особистісного зростання, тобто нормальний слабоблуд і шаромига Олексій Висерович", - йдеться в пародії гумориста.

Відмітив Юрій Великий й одну кумедну деталь. Річ у тім, що під час розмови Арестовича й Собчак був дощ. Однак скандальний політичний діяч не квапився ділитися парасолькою.

"Єдине прохання: якщо ми з вами ще разом гулятимемо, і в цей момент раптом знову піде дощ, то тримайте свою парасольку і наді мною теж", - говорить Великий в образі Собчак.

Звичайно ж, Юрій Великий відмітив вміння Арестовича перевзуватися. Це він зробив у пародії декілька разів. Окрім того, гуморист покепкував з президентських амбіцій Арестовича.

Юрій Великий у новій пародії / © скриншот з відео

Юрій Великий у новій пародії / © скриншот з відео

"Так от, якщо я стану президентом України, а точніше не якщо, а коли. А якщо ще точніше, то ніколи. Соцопитування сказали, що я буду президентом. Соцопитування, які проводив особисто я", - жартує Великий в образі Арестовича.

Дата публікації
Кількість переглядів
242
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie