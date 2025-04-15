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Юрушева вперше за час війни повернулася з дітьми до України і показала, як їх зустрічав Скічко
Бізнесвумен разом із сином та доньками після початку повномасштабного вторгнення оселилася за кордоном.
Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка — бізнесвумен Єлизавета Юрушева — вперше під час війни повернулася з дітьми до України.
Радісною новиною обраниця Скічка поділилася в Instagram-stories. Зокрема, вона опублікувала кадри, на яких показала 10-річну Наталю та 2-річну Ганну. Вони сиділи в автівці. Фото з доньками Юрушева підписала так: “Друзі, де ми є!”. Також Ліза додала два смайлики: один був з усмішкою та сльозами щастя, а інший — розбите серце.
Як виявилося, бізнесвумен разом із доньками приїхала до України. Це вперше за час повномасштабної війни Юрушева повернулася разом із дітьми. Раніше в цілях безпеки вона віддавала перевагу приїжджати сама. Олександр Скічко зустрів дружину з доньками. Єлизавета показала, як колишній ведучий їхав за кермом авто та промовляв їм важливі слова: “Ласкаво просимо до України!”. Тим часом доньки подружжя неабияк зраділи, що нарешті повернулися.
Зазначимо, з початком повномасштабної війни Єлизавета Юрушева разом із дітьми оселилася за кордоном. До речі, саме там народилася її молодша донька Ганна. Наразі бізнесвумен проживає в Мілані, Італія. Проте, час від часу дружина Скічка приїздить до України.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут повернулася до України. Компанію знаменитості склала її 7-річна донька Євдокія.