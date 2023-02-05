Іван Дорн назвав себе "неідеальним українцем" і вибачився за скандальне інтерв'ю Юрію Дудю

Український співак Іван Дорн записав емоційне звернення до своїх шанувальників, у якому щиросердно вибачився за всі помилки, скоєні у минулому.

Йдеться про те, що після 2014-го року Дорн продовжував їздити з концертами до росії та робити колаборації з російськими артистами. Окрім того, 2017-го Дорн дав скандальне інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю. Зокрема, вторгнення рф на схід України артист тоді назвав "сваркою братських народів":

"Так, я неідеальний українець. Ви про це знаєте. Нещодавно передивлявся Дудя, щоб з'ясувати, наскільки грубо я там звучу. Так, грубо. І це мене теж навчило багато чому. Тому вибачаюся за це. Також вибачаюся за те, що я зробив це лише 5 років після. Напевно, мало було пройти стільки часу, щоб все це визнати, осмислити, усвідомити. Знайте, що я з Україною, я є українець. Я пишаюся тим, що я українець і завжди пишався", - сказав Дорн.

Зазначимо, що відео-рефлексія Івана з'явилась внаслідок поста співачки Туча в Twitter, у якому вона звинувачує співака у "толеруванні рускіх". Йдеться про те, на річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого, французький електронний гурт dOP планував випустити вініл. На ньому є запис треку з Іваном Дорном, та ремікс від російського діджея Філіппа Горбачова.

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Трек із французьким електронним гуртом dOP Іван Дорн записав 2021 року та після ствердження пісні до цього питання не повертався. Гурт dOP не повідомляв Івану Дорну про те, що на вініловій платівці із його треком буде ремікс від російського діджея, як і про дату випуску платівки.

"десь влітку 2021 року ми записали цей трек. І от я дізнався, що цей трек виходить разом із реміксом російського діджея Горбачова. Я не знав про дату релізу. Про те, що Горбачов реміксує – я про це не знав. Тим не менш. Так сталося. Вибачаюсь за це. Ми зараз змінимо дату. Я не можу, на жаль, скасувати цей випуск. Хлопці (dOP) стверджували це зі своїм музичним лейблом, вони вже надрукували цей вініл. Він виходить, просто не буде виходити 24-го. Тож, вибачаюсь за такі новини", - сказав Дорн.

Він також вибачився за "всі потенційні трабли", які можуть виникнути, бо "в своєму минулому житті" Дорн багато співпрацював з російськими діячами, яких вважав видатними.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Іван Дорн активно підтримує Україну, донатить величезні суми коштів на допомогу українцям, розповідає про повномасштабну війну, з якою до нас прийшла країна-терористка росія.

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