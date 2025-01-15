Іван Дорн оскандалився за кордоном: назвався "біженцем" і виступав на вечірці росіян

Співак Іван Дорн, який від початку повномасштабної війни перебуває за кордоном і не повертається до України, вкотре оскандалився.

Цього разу артист взяв участь у вечірці, організаторами якої були так звані "хороші росіяни". Захід відбувся у Берліні, Німеччина, а його ініціатором виступив російський режисер Кирило Серебренніков, який вважається опозиціонером. Він хоча й засудив війну, але закликав допомагати сім'ям окупантів. Також режисер прославляє російську культуру.

Іван Дорн виступив за кордоном на вечірці росіян

Зокрема, на вечірці виступило чимало росіян, серед них Чулпан Хаматова, Варвара Шмикова, Нікіта Кукушкін, Гоша Кудренко, Микита Єленєв та багато інших. Всі вони вважаються так званими "хорошими росіянами", адже засудили війну в Україні, однак це не заважає їм просувати російську культуру за кордоном, а подекуди й пропаганду. До речі, зі сцени також вшановували пам'ять російської акторки Євгенії Добровольської, яка померла 10 січня. До слова, артистка незаконно відвідувала окупований Росією Крим і працювала там.

Іван Дорн виступив за кордоном на вечірці росіян

Сам Іван Дорн виступав на сцені. Компанію йому склали росіяни Гоша Кудренко та Микита Єленєв, з якими артист демонстрував плакати з написами "біженець", "вигнанець", "іноземець". Утім, під час заходу Дорн все ж спілкувався українською, а наприкінці свого перформансу заявив: "Нехай ми переможемо".

Іван Дорн виступив за кордоном на вечірці росіян

Іван Дорн виступив за кордоном на вечірці росіян

Позиція Івана Дорна щодо війни – що відомо

До повномасштабного російського вторгнення артист часто бував у Росії, де активно працював. Після 24 лютого 2022 року співак засудив війну та навіть певний час у фотоблогу розповідав про злочини окупантів. Однак згодом припинив це робити.

Наразі він із сім'єю мешкає за кордоном. До України співак повертатися не квапиться, адже, мовляв, боїться, що не зможе виїхати через дію воєнного стану. За кордоном Іван Дорн неодноразово втрапляв у скандали через виступи для росіян. Щоправда, в його райдері є один пункт. Щоб замовити виступ Дорна, росіяни мають дотримуватися нейтральної позиції щодо війни або не підтримувати її, або ж не влаштовувати провокацій.

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