Іван Дорн озвучив свою політичну позицію російській журналістці

Артист зізнався, що не вважає українську мову своєю рідною.

Співак Іван Дорн, який гастролює РФ, заявив, що він український артист навіть попри те, що не має українського коріння.

Про це він розповів в інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій. Також виконавець зазначив, що він не відносить себе до політики. На його думку, саме тому йому вдається зберігати добре ставлення до себе і в Україні, і в Росії під час війни.

"Я українець і все. Це не питання крові. І навіть не ДНК. Ну, тобто не генетичних якихось історій. А етніки, якою ти насичуєшся, культурою, якою ти насичуєшся. Менталітет, усе це здобуваєш тут і стаєш українцем. Музика більша, ніж політика, мистецтво більше ніж політика. Вона не має меж, відповідно", – зазначив він.

Іван Дорн / instagram.com/dorn_ivan

Дорн додав, що якщо і шукати в ньому щось політичне, то його завдання – розширювати українську культуру за кордоном.

"Поширювати її скрізь, де лише можна. Оце моя позиція. І моя країна повинна знати, що ті, хто мають до мене якісь претензії, що я насамперед українським артистом є закордоном. І говорю про це. І мені не здається, що поширення української культури, якою я просякнутий і насичений і яку я несу, хочеш чи не хочеш, викликає в інших країнах агресію до моєї країни. Я не вважаю, що за допомогою моїх виступів закордоном це ніби викликає агресію до моєї країни", – розповів зірка.

instagram.com/dorn_ivan

Втім, Іван зізнався, що не вважає українську мову своєю рідною. Співак зазначив, що хоче більше писати композицій українською, але поки що йому це не вдається через мовний бар'єр. Артист пояснив це тим, що державну мову він почав вивчати лише у 5 класі, хоч і ріс на Київщині.

"От якось утворилася така атмосфера у Славутичі російськомовності. Школа в мене була російськомовна. У мене була російська література, російська мова. Нині цього неможливо уявити у нашій країні. Такого вже давно нема. Але тоді було так і просто, тому що я ріс ось у такій російськомовній оболонці, вийшло, що це не моя рідна мова, хоча я виріс в Україні. Раніше було дуже складно почути українську мову на вулиці. Тепер вона скрізь", – додав він.

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