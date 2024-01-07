Іван Дорн під час війни в Україні розважав росіян на Балі у новорічну ніч

Співак Іван Дорн потрапив у скандал, виступивши на Балі перед росіянами у новорічну ніч.

Про те, що виконавець планує дати концерт там, стало відомо ще наприкінці осені 2023 року. Тоді в російськомовному сегменті активно почали рекламувати подію. Анонс виступу Дорна робив російський блогер Олексій Купін, що проживає на Балі. Росіянин в Instagram-stories публікував допис, де російською мовою повідомлялося, що Іван Дорн виступить 31 грудня в Klapa Beach Club Uluwatu. Що цікаво, заклад теж належить росіянинові. Його власником є російський бізнесмен Ніколай Нєчунаєв.

Анонс концерту Івана Дорна / Фото: із соцмереж

Реклама виступу Івана Дорна робилася російською мовою, а у коментарях чимало росіян раділи події та зазначили, що залюбки відвідали б концерт.

Анонс концерту Івана Дорна / Фото: із соцмереж

Згодом стало відомо, що музикант, попри війну в Україні, таки розважав у новорічну ніч росіян. Глядачі, які були присутні на концерті, публікували звідти фото та відео. Щоправда, їм було не до вподоби шоу Дорна. Вони обурювалися, що артист співав під фонограму.

Концерт Івана Дорна / Фото: із соцмереж

Про розв'язану Росією війну в Україні та про щоденні обстріли окупантами українських міст та селищ Іван Дорн не сказав ані слова.

Нагадаємо, Іван Дорн до початку повномасштабної війни активно їздив з концертами до країни-агресорки. Після початку російського вторгнення музикант розірвав всі зв'язки з РФ та почав говорити про війну в Україні, за що йому заборонили в'їзд до Росії. Нині Дорн перебуває за кордоном. Нещодавно артист анонсував вихід російськомовного альбому, який готував до повномасштабної війни, однак відмовився випускати. Утім, плани Дорна змінилися.

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