Іван Дорн пояснив, чому після 2014-го виступав у Росії та за яких умов готовий поїхати до РФ

У програмі ЖВЛ Іван Дорн пояснив, навіщо це робив. За його словами, він ніс важливий меседж своїй аудиторії:

"В 2013-14 роках, як особистість, я збагнув, що мені треба нести відповідальність певну перед своєю аудиторією. Бути свідомим артистом. Бути чесним. Бути прозорим. Тому адекватних серед моєї аудиторії – це більшість", - сказав Іван.

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Після 24 лютого Дорн потрапив до списку 50 українських діячів культури, яким заборонений в'їзд до Росії. Хоча їхати туди він і сам не збирався. Також Дорн поянив, за яких умов він особисто буде готовий приїхати до Росії:

"Повинна влада змінитися. Вони повинні вибачитися перед нашою країною. Повернути географічні наші позиції. Вони повинні визнати нас, як незалежну країну. А до цього – ні. Бо поваги немає", - зауважив Дорн.

Також Іван розповів, як реагує на чутки, які про нього розпускають ЗМІ:

"Таке в мене відбувається з 2014 року. Просто, коли я припинив казати про своє інтимне життя, про свою сім’ю, нічого взагалі про себе не казав, суто музика, з тих пір почало таке відбуватися. Люди народжували такі чутки про мене. Я за ці роки вже навчився не реагувати на це. Мені абсолютно однаково. Я взагалі не буду витрачати час на виправдовування", - відверто поділився Дорн.

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