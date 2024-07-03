Іван Дорн пояснив свою позицію щодо війни і чому боїться повертатися до України

Співак Іван Дорн пояснив свою позицію щодо війни та зізнався, чому боїться повертатися до України.

Артист, який до двох років жив у Челябінську, розповів, що свого часу перебував у "мильній бульбашці". Зокрема, виконавець вільно спілкувався російською мовою та вбирав у себе наративи РФ. Коли розпочалася повномасштабна війна, щоправда, сам Дорн говорить "це все", то він більше почав заглиблюватися в історію, читати книги та досліджувати шлях України до незалежності.

"Я вільно почувався російськомовним у країні. А потім, коли це все (повномасштабна війна – прим. ред.) сталося, зрозумів, що треба, напевно, більше себе присвятити історії, всьому іншому. Я пішов читати книжки й поліз в історію шукати про Гетьманство, про Запорізьку Січ, про всі ці часи, про Дорошенка і його спроби зробити незалежну самостійну Україну ще в ті часи, Конституцію нашу і наше становище в Радянському Союзі, потім далі, далі, далі... Для того, щоб свою картину скласти", - розповів виконавець на казахському YouTube-каналі Dope soz.

Іван Дорн / Фото: instagram.com/dorn_ivan

Сам Іван Дорн, який нині мешкає за кордоном, на українську мову не переходить, а продовжує використовувати російську. Щоправда, української таки побільшало в житті музиканта. Він привчає дітей до мови. Іван Дорн з українськомовними теж спілкується українською.

"На українську мову теж почав налягати: дітям більше українських гуртів ставити українською мовою і самі ми почали розмовляти з тими, хто з нами українською говорить, українською відповідати. Більше поважати це почали", - поділився артист.

А от до України Іван Дорн повертатися боїться. Музиканта повномасштабна війна застала за кордоном, тож він там і залишився. Співак не повертається до України, адже боїться через мобілізацію потім не виїхати. До слова, артист призовного віку.

Іван Дорн / Фото: instagram.com/dorn_ivan

"Від моменту початку війни я не був у Києві. Приїхати не важко, але повернутися буде складніше, якщо ти хлопчик від 18 до 60 років, який потрапляє під мобілізацію. Я хочу, щоб усі знали, що завжди й всюди за кордоном я залишаюся українським артистом і топлю за Україну, але при цьому зі своїм наративом, зі своїм контекстом", - зізнався співак.

Зазначимо, Іван Дорн до початку повномасштабної війни їздив до Росії з концертами. Коли РФ вторглася на територію України, він розірвав всі зв'язки з країною-агресоркою та почав активно говорити про війну. Утім, хоч Дорн і відхрестився від усього російського, але розважати росіян у новорічну ніч на Балі йому це не завадило.

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