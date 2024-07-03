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Іван Дорн пояснив свою позицію щодо війни і чому боїться повертатися до України

Іван Дорн пояснив свою позицію щодо війни і чому боїться повертатися до України

Іван Дорн / Фото: instagram.com/dorn_ivan

Музикант також розповів про своє ставлення до української мови.

Співак Іван Дорн пояснив свою позицію щодо війни та зізнався, чому боїться повертатися до України.

Артист, який до двох років жив у Челябінську, розповів, що свого часу перебував у "мильній бульбашці". Зокрема, виконавець вільно спілкувався російською мовою та вбирав у себе наративи РФ. Коли розпочалася повномасштабна війна, щоправда, сам Дорн говорить "це все", то він більше почав заглиблюватися в історію, читати книги та досліджувати шлях України до незалежності.

"Я вільно почувався російськомовним у країні. А потім, коли це все (повномасштабна війна – прим. ред.) сталося, зрозумів, що треба, напевно, більше себе присвятити історії, всьому іншому. Я пішов читати книжки й поліз в історію шукати про Гетьманство, про Запорізьку Січ, про всі ці часи, про Дорошенка і його спроби зробити незалежну самостійну Україну ще в ті часи, Конституцію нашу і наше становище в Радянському Союзі, потім далі, далі, далі... Для того, щоб свою картину скласти", - розповів виконавець на казахському YouTube-каналі Dope soz.

Іван Дорн / © instagram.com/dorn_ivan
Іван Дорн / Фото: instagram.com/dorn_ivan

Сам Іван Дорн, який нині мешкає за кордоном, на українську мову не переходить, а продовжує використовувати російську. Щоправда, української таки побільшало в житті музиканта. Він привчає дітей до мови. Іван Дорн з українськомовними теж спілкується українською.

"На українську мову теж почав налягати: дітям більше українських гуртів ставити українською мовою і самі ми почали розмовляти з тими, хто з нами українською говорить, українською відповідати. Більше поважати це почали", - поділився артист.

А от до України Іван Дорн повертатися боїться. Музиканта повномасштабна війна застала за кордоном, тож він там і залишився. Співак не повертається до України, адже боїться через мобілізацію потім не виїхати. До слова, артист призовного віку.

Іван Дорн / © instagram.com/dorn_ivan
Іван Дорн / Фото: instagram.com/dorn_ivan

"Від моменту початку війни я не був у Києві. Приїхати не важко, але повернутися буде складніше, якщо ти хлопчик від 18 до 60 років, який потрапляє під мобілізацію. Я хочу, щоб усі знали, що завжди й всюди за кордоном я залишаюся українським артистом і топлю за Україну, але при цьому зі своїм наративом, зі своїм контекстом", - зізнався співак.

Зазначимо, Іван Дорн до початку повномасштабної війни їздив до Росії з концертами. Коли РФ вторглася на територію України, він розірвав всі зв'язки з країною-агресоркою та почав активно говорити про війну. Утім, хоч Дорн і відхрестився від усього російського, але розважати росіян у новорічну ніч на Балі йому це не завадило.

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