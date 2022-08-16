Український співак Іван Дорн пожертвував майже пів мільйона гривень на допомогу українцям.

До слова, виконавець переказав до благодійного фонду Маші Єфросиніної гроші, які він зібрав під час туру дев'ятьма країнами світу.

Утім, сам Дорн вирішив це не афішувати. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційній сторінці фонду Маші в Instagram.

До слова, вже відомо, на що витратили пожертву Івана Дорна. Зокрема, донат виконавця закрив одразу декілька різних гуманітарних запитів в різних регіонах України.

Іван Дорн / Фото: instagram.com/dorn_ivan

"Ліки по запитах поїхали в Запоріжжя і Івано-Франківськ, одяг і взуття – в Чернігів, гігієнічні засоби – в Харківську, Черкаську, Дніпропетровську області. Продукти відправили на Львівщину і Чернігівщину, а господарчі товари – на Чернігівщину і Київщину. Також було куплено обігрівачі для будинку-інтернату, який зараз будується у Мукачеві", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Іван Дорн не вперше робить щедрі пожертви для допомоги українцям. Раніше виконавець переказав благодійному фонду мільйон гривень власних коштів.

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