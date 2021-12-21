Іван Дорн вперше розповів, як "завойовував" свою дружину: "Я її покохав, а вона мене ні"

Іван Дорн вперше розповів, як "завойовував" свою дружину: "Я її покохав, а вона мене ні"

Зірка зізнався, як познайомився зі своєю коханою.

Співак Іван Дорн не часто розповідає про своє особисте життя.

Втім, артист останнім часом все частіше говорить про свою дружину Анастасію Новікову. До слова, в інтерв’ю на YouTube-каналі "Скажи Гордеевой" виконавець поділився історією знайомства з коханою. Як виявилося, вони навчалися в одній школі.

"Ми навчалися у паралельних класах, але все одно знали одне одного. Але так, щоб спілкуватися - ні. У восьмому класі ми разом опинилися в одній школі. І так вже до одинадцятого", - поділився Дорн.

Іван Дорн з дружиною / instagram.com/dorn_ivan

Втім, у школі вони навіть не думали, що будуть разом. Парочка почала зустрічатися вже після першого курсу. І, як виявилося, Івану довелося "завойовувати" Анастасію, адже він її покохав, а вона його – ні.

"Ми почали зустрічатися вже після першого курсу. Ну ось. І я закохався. А вона - ні. Тобто мені треба було завоювати її", - розповів Дорн.

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