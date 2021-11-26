Іван Дорн вперше зняв свою дружину у новому кліпі на каверверсію хіта "Океану Ельзи"

Артист разом із ROZHDEN створили нове звучання пісні "Сьогодні".

Відомий артист Іван Дорн запрем'єрив новий кліп.

Так, артист випустив каверверсію хіта "Сьогодні" гурту "Океан Ельзи". Нове звучання пісні зірка створив разом із саундпродюсером ROZHDEN. За їхніми словами, "Тебе нема сьогодні" – ліричне переосмислення пісні через 20 років.

"У ніч перед зустріччю з Іваном мені наснився сон, де він співає пісню Святослава та його команди. Мені здалася ця думка, м'яко кажучи, незвичайною… Прослуховуючи вранці мій улюблений альбом "ОЕ", я відчув щось властиве Дорну в пісні "Сьогодні". Далі більше. Я обговорив з ним мою ідею та здивувався реакції – це була авантюра, на яку ми пішли разом.

Протягом усієї роботи нам щось допомагало: в ідеях тексту, ритму, у записі віолончелі. Ця пісня пов'язує нас любов до музики, яка формувала наші смаки до життя", – поділився ROZHDEN.

Команда хотіла дещо інакше розкрити потенціал цієї пісні, тому додала інший приспів.

Цікаво, що у кліпі Дорн вперше зняв свою дружину Анастасію. Вперше за 14 спільних років пара зробила крок у публічність.

Іван Дорн з дружиною / Пресслужба Івана Дорна

Режисеркою відео стала дизайнерка Юлія Паскаль.

"Коли Юля принесла мені ідею кліпу, ми зрозуміли, що таку зворушливу і глибоку історію можна показати в кадрі по справжньому лише з коханою людиною. Ми з Настею завжди вважали, що особисте має залишатися особистим і не хотіли зайвої уваги. Але тепер ми готові до цієї уваги як дві особи зі своїми індивідуальними світами", – поділився артист.

Іван Дорн з дружиною / Пресслужба Івана Дорна

До слова, слухачам припали до вподоби і кліп, і кавер.

Як це мило, зняти кліп із дружиною – це дуже чуттєво та щиро

Бажаємо бачити вашу дівчинку частіше! Вона красуня! Пісня і кліп у саме серце, що нам близько

Ніжно, чуттєво, до глибини душі. Дякуємо за атмосферу кохання та гармонії

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