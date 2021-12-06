Іван Дорн вперше знявся з дружиною у фотосесії та розповів про нову квартиру в Києві

Іван Дорн вперше знявся з дружиною у фотосесії та розповів про нову квартиру в Києві

Артист перестав приховувати особисте життя.

Співак Іван Дорн на втіху фанам порушив своє золоте правило – не пускати нікого в особисте життя.

Не так давно виконавець зняв свою дружину Анастасію Новікову у відео на каверпісню гурту "Океан Ельзи" "Сьогодні". Тепер же артист вперше знявся з коханою у родинній фотосесії. Подружжя позувало для українського Vogue.

Іван Дорн з дружиною / vogue.ua

Чорно-білий фотосет вийшов доволі атмосферним. У ньому Іван та Настя обіймаються і танцюють разом.

Іван Дорн з дружиною / vogue.ua

Іван Дорн з дружиною / vogue.ua

Під час інтерв'ю пара розповіла про свою нову квартиру у Києві, дизайном якої протягом трьох років займалася Анастасія. За фахом Новікова – дизайнер інтер'єру.

Іван Дорн з дружиною / vogue.ua

"Будинок 1912 року, високі стелі, підлога ялинкою, 200-річний мармуровий камін у стилі епохи Людовика XV — моя мрія!" – розповіла про житло Настя.

Також Новікова поділилася, що у них з чоловіком була умова – не афішувати особисте життя, так обраниці зірки було легше:

"Це дуже важко, коли ти під прицілом, до тебе від самого початку ставлення інакше. Мені не хотілося, щоб мене сприймали лише як дружину Івана, асоціювали з ним, – тому простіше було залишатися в тіні, щоб ніхто взагалі не знав, що він мій чоловік. У садку діти були під моїм прізвищем – для всіх я залишалася звичайною мамою, а не дружиною Дорна. Так простіше: менше уваги, жодних очікувань", - пояснила Настя.

За словами Дорна, тепер вони з дружиною інакше ставляться до публічності: "Просто ми трохи інакше стали ставитись до цього. Розуміємо, що сім'ю не сховати", - сказав Іван.

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