Іван Дорн заявив, що багато росіян вважають, що Україна - частина Росії

Також зірка прокоментував свої гастролі до РФ.

Співак Іван Дорн вирішив прокоментувати політичну ситуацію, що склалась між Україною та Росією.

Так, в інтерв’ю на YouTube-каналі "В гостях у Гордона" співак розповів, що сприймає війну між країнами, як "повний п**дець". Зірка зізнався, що досі не може повірити в те, що Україна залишилася без Криму та втратила території Донецької та Луганської областей.

Іван Дорн та Дмитро Гордон / instagram.com/dorn_ivan

"У мене досі не вкладається в голові, що ми після всіх подій залишаємося без частини Донецької області, Луганської області, без Криму, те, що на Донбасі військовий конфлікт, і те, що між Україною та Росією війна... Це повний п**дець", – відповів музикант.

Втім, Дорн все ж не цурається їздити з виступами до Росії. Він говорить, що просто ділиться з усіма своєю музикою, хто цього бажає.

"Я артист. Для мене музика – життя. І я ділюся нею з усіма, хто побажає. Це головне для мене і навіть для тих, хто мене зовсім не сприймає", – пояснив свою позицію музикант.

Іван Дорн / instagram.com/dorn_ivan

Також виконавець розповів, що росіяни не вважають, що Росія – країна-агресорка. Деякі взагалі переконані, що Україна – це частина Росії.

"У них немає агресії. Вони всі шкодують, що так сталося у нас... Вони розуміють. І водночас не розуміють. Далеко не всі розуміють, що відбувається у нас. Бо є люди, які вважають, що Росія та Україна – це те саме. І таких дуже багато. І що ми повинні бути частиною Росії", – сказав Дорн.

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