Іван Дорн зізнався, за якої умови знову поїде до Москви

Іван Дорн зізнався, за якої умови знову поїде до Москви

Український співак Іван Дорн, як і низка інших українських артистів, потрапив до російського "чорного списку".

Тепер виконавцю заборонений в'їзд до країни-агресорки на 50 років.

Знаменитість відреагував на таке рішення. В інтерв'ю ICTV він зазначив, що все ж планує ще виступати у Москві, втім, додав, що це станеться тоді, коли вона буде "під українським прапором".

"Може приїдемо тоді, коли Москва буде під українським прапором. Почнемо з Краснодарського краю – заберемо його назад, Таганрог і все інше, а потім до Москви дійдемо, поставимо прапор. Скажемо: "Нам не потрібно до вас їздити, тепер ви до нас їздитимете", – зазначив співак.

Також знаменитість поділився, що зараз перебуває в Естонії. Зірка організовує благодійні концерти у Європі, а також планує поїздку до США. Як зазначив Дорн, усі зібрані гроші співак віддасть на допомогу Україні.

"Мої особисті кошти майже закінчилися, тому що я регулярно віддаю гроші на допомогу друзям, які зараз у ЗСУ або у теробороні, або людям, які потребують допомоги першої необхідності", — додав він.

Нагадаємо, режисер та ведучий тревел-проєкту "Орел і Решка" Євген Синельников розповів, що йому неодноразово надходили погрози з Росії. Він не розповідає, де наразі перебуває разом зі своєю родиною у міркуваннях безпеки і має на те серйозні причини.

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