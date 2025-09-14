Іван Люленов вперше назвав причину розставання після трьох років роману: "У мене цього не було"

Іван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov

Гуморист і співак Іван Люленов вперше прокоментував своє неочікуване розставання з відомою танцівницею Єлизаветою.

Так, пара повідомила про розрив ще у червні. Іван з обраницею були у стосунках протягом трьох років. Під час спільної заяви вони повідомили, що відпускають одне одного на мирній дружній ноті. Проте більше подробиць колишні не розповідали. Та лише з часом Люленов наважився привідкрити завісу, що ж стало причиною такого кроку.

В інтерв'ю "Ближче до зірок" музикант зізнався, що розставання відбулося через згасання почуттів. Іван зауважив, що не зміг більше дарувати кохання, адже не відчував його всередині. Тож зараз він це усвідомив і працює над налагодженням внутрішнього стану.

Іван Люленов і Єлизавета / © instagram.com/ivanliulenov

"Мені здалося, що краще публічно (заявити про розставання — прим. ред.), ніж люди б свої здогадки кидали. Це складно. Треба це пережити, що мені, що їй. Я почув один вислів : "Дуже бійтеся людини, яка гола й пропонує вам сорочку". Щоб когось кохати, треба мати любов всередині. Думаю, у мене цього не було. Треба полюбити себе, наповнити любов’ю, думати про внутрішній стан. Тоді є шанс, що у тебе щось буде", — відверто заявив співак.

Люленов говорить, що у майбутньому все ж готовий створювати родину. А ось за приклад почуттів бере своїх бабусю й дідуся.

"Концепція сім’ї мені подобається. Вважаю, це круто. У мене був дід і бабуся, які своїм "магнітом" притягували. Мрію стати дідом з гітарою, який буде всіх збирати", — додав артист.

