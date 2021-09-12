Іван Люленов про переїзд з Молдови до Києва: "Я так зробив заради Яни"

Іван Люленов про переїзд з Молдови до Києва: "Я так зробив заради Яни"

Артист родом з села Стоянівка.

Гуморист та учасник "Танців з зірками" Іван Люленов розповів, чому вирішив переїхати з Молдови до України.

Так, у програмі "Світське життя" зірка розповів, що в Україні набагато більше роботи для творчих людей, а в Молдові його б просто не зрозуміли. Зазначимо, що артист родом з села Стоянівка.

"Я переїхав заради Яни. От вона зателефонувала та сказала, щоб я переїжджав заради "Танців" та нашої перемоги. Тому я взяв і приїхав. Жартую! Насправді в Молдові мало творчої роботи. Грошей мало, зірок мало", - з усмішкою розповів знаменитість.

Окрім цього, артист зізнається, поки в нього немає дівчини та він "відкритий для пропозицій".

Нагадаємо, нещодавно в програмі "Світське життя" член журі шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський зізнався, що його 4-річний син займається танцями. Хлопчик досягає неабияких результатів.

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