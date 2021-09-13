Іван Люленов про виліт з "Танців з зірками": "Я найх*йовіший партнер з усіх, хто був у Яни"

Іван Люленов про виліт з "Танців з зірками": "Я найх*йовіший партнер з усіх, хто був у Яни"

Артист не приховує, що дуже засмутився через виліт з шоу.

На каналі 1+1 відгримів другий прямий ефір головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

І за результатами глядацького голосування і балів членів журі першими шоу покинули зірка "Ліги сміху" Іван Люленов та танцівниця Яна Цибульська. Актор настільки не очікував вильоту, що від розгубленості на паркеті лише зміг сказати: "Дякую всім велике".

Яна Цибульська та Іван Люленов / instagram.com/tanci1plus1

Сьогодні у сторіс своєї сторінки в Instagram Люленов розговорився і зізнався, що дуже засмутився через свій виліт.

"Дуже засмутився, що вилетів. Це було неочікувано, це було неприємно. Зараз лише усвідомлюю, що сталося. Несправедливо вважаю, незрозуміло чому", - сказав Іван.

На його думку, були більш слабкі учасники, однак їхніх імен він називати не став. Також Люленов наголосив, що йому дуже прикро за свою партнерку Яну Цибульську. Він назвав себе поганим партнером, оскільки вперше за всю історію участі в шоу Цибульська вилетіла першою.

Яна Цибульська та Іван Люленов / instagram.com/tanci1plus1

"Я навіть не думав, що вилечу. Дуже прикро за партнерку, за Яну. Я вважаю, що вона найкраща з танцівниць цього сезону. Прикро. Виходить, що я найх*йовіший партнер з усіх, хто був у Яни", - сказав Іван.

Нагадаємо, що під час першого прямого ефіру Яна Цибульська зізналася, що у її стосунках з чоловіком, теж хореографом Дмитром Жуком стався розлад. Коханий попросив у Яни зробити паузу.

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