Іван Люленов відверто розповів про сварки з коханою і який останній романтичний вчинок для неї робив

Молдавський актор та гуморист Іван Люленов відверто розповів про сварки з коханою, українською танцівницею Єлизаветою Кравченко, і пригадав останній романтичний вчинок, який для неї зробив.

Комік зізнався, що в них, як і в будь-якої іншої пари, бувають конфлікти. Зазвичай, перший крок на примирення робить саме Люленов. За словами гумориста, чоловік має брати на себе відповідальність та іноді поступитися коханій.

"Ти ж хлопець, ти не можеш казати: "Ти винна". Це не гарно. Тому ти береш відповідальність на себе завжди: у стосунках, у побуті. Іноді ти винний, тому що так треба. Це така гра", - розповів гуморист в коментарі "Люкс ФМ".

Іван Люленов з дівчиною / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Також шоумен пригадав останній романтичний вчинок, який робив для коханої. Іван Люленов звозив обраницю до Одеси, де вона медитувала, зустрічала світанки і відпочивала від рутини.

"Я звозив її до Одеси. Вона хотіла дуже. У неї був список, що вона хоче встигнути до кінця літа. Вона написала, що поїхати до Одеси на море, зустріти світанок, потанцювати, помедитувати. Ось я відвіз її", - поділився шоумен.

Іван Люленов з дівчиною / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Щоправда, Іван Люленов провів з Єлизаветою лише один день та залишив її з подругами, а сам вирушив до рідних до Молдови. Як говорить гуморист, він не полюбляє море, однак його кохана чудово провела час і без нього.

"Я був у Молдові, бо я не дуже люблю море. Вона там була з подругами. Я був з нею один день, вона там помедитувала, потанцювала, фотографувалася. Я був у Молдові і забрав її на зворотному шляху, ми поїли, погуляли трішки", - додав гуморист.

Іван Люленов з дівчиною / Фото: instagram.com/ivanliulenov

Нагадаємо, раніше Іван Люленов розповідав, чи планує отримувати українське громадянство. Також шоумен зізнався, чому не виїжджає з України під час повномасштабної війни, хоча має таку можливість.

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