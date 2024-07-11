Іван Люленов заговорив про українське громадянство і чому не може виїхати з України під час війни

Зірка "Ліги Сміху", гуморист родом із Молдови Іван Люленов заговорив про українське громадянство та зізнався, чому не виїжджає з України під час війни.

Комік, попри повномасштабне вторгнення, може спокійно покинути країну, адже має молдавський паспорт. Однак, попри обстріли та часті відключення світла, Люленов залишається в Києві. У програмі "Ранок у великому місті" комік пояснив, що своє майбутнє планує в Україні, тож хоче пережити всі тяжкі часи з українцями.

Іван Люленов / Фото: instagram.com/ivanliulenov

"Для мене важливо бути тут (в Україні – прим. ред.) в такі моменти. Я планую майбутнє в Україні і хочу все це переживати разом. Для мене це дуже важливо проходити такі моменти теж. Бо якщо ти десь перебуваєш за кордоном і намагаєшся зробити щось актуальне для України, то ти це не дуже відчуваєш", - поділився шоумен.

Гуморист також у майбутньому хоче отримати українське громадянство. Щоправда, як зізнається Люленов, ця процедура доволі складна. Комік наразі має посвідку на тимчасове проживання, після чого вже отримає на постійне. Вже потім наступним кроком буде українське громадянство.

Іван Люленов / Фото: instagram.com/ivanliulenov

"Громадянство зараз дуже складно зробити. У мене є посвідка на тимчасове проживання. Наступний крок – це на постійне проживання на 10 років. Я працюю над цим питанням, дуже хочу, щоб в мене це було. Громадянство – це вже наступний крок", - зізнався гуморист.

Тим часом український актор Руслан Ханумак під час війни виїхав до США і натякнув, що там і залишиться жити. Спочатку шоумен не став пояснювати, як перетнув кордон, але після шквалу критики заявив, що зробив це законно. Щоправда, наразі Ханумак видалив допис про те, як саме йому вдалося виїхати з України.

Руслан Ханумак під час війни виїхав з України до США

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