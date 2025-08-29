Ivan Navi прокоментував участь у скандальному концерті під Києвом у день масованого обстрілу

Ivan Navi / © instagram.com/ivan_naviofficial

Український співак Ivan Navi прокоментував свою участь у скандальному концерті у Софіївській Борщагівці у день масованого обстрілу Києва.

Виконавець говорить, що українцям нині доводиться жити в жахливих реаліях війни. Ворог постійно обстрілює Україну та спричиняє своїми діями трагедії. Ivan Navi говорить, що розуміє всю тригерність виступу на концерті, однак, за його словами, він як артист зважував всі за та проти. Захід був благодійним і там збирали кошти на відновлення палат у київському військовому госпіталі. Тож Ivan Navi погодився виступати.

"На жаль, ми живемо в тотальній трагедії, коли атаки на наші міста все частіші і масштабніші. Я розумію тригерність цього концерту, адже, як і всі артисти, постійно зважуєш, а що зараз буде важливішим в цій ситуації. І цей вибір буде важким аж до закінчення війни. Не знімаю з себе відповідальності за участь і перепрошую у всіх, кого це зачепило", — прокоментував артист.

Допис Ivan Navi / © instagram.com/ivan_naviofficial

Ivan Navi перепросив на свій виступ на концерті, але водночас додав, що сподівається, що комусь цей захід допоміг відволіктися від жахливого обстрілу та реалій війни.

Нагадаємо, нещодавно співак YAKTAK, який теж виступав на концерті, що зупинила поліція, прокоментував скандал. Артист пояснив, чому не скасував участь у заході.