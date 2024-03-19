Івана Клименка звинуватили у співпраці з росіянами під час війни: продюсер відповів

Українського продюсера Івана Клименка неочікувано звинуватили у співпраці з російськими артистами під час повномасштабної війни в Україні.

Таке звинувачення висунув ведучий "ISLND TV" Сергій Іванов. Зокрема, він стверджує, що під час війни Клименко продавав треки російській співачці Юліані Карауловій. Продюсер відреагував на звинувачення Іванова. Клименко зазначив, що це брехня та навів докази.

Сергій Іванов / Фото: скриншот з відео

"Сергій Іванов зняв нове відео для "ISLND TV", в якому називає мене "колаборантом", де стверджує, що я після початку повномасштабного вторгнення пишу пісні для російських артистів. Це не є правдою, це черговий наклеп і фейк з його боку", - прокоментував Клименко.

Продюсер зазначив, що пісні, про які розповідає Сергій Іванов, були продані російській співачці ще 2015 року. Утім, артисти не одразу випускають композиції, як це було й з Карауловою, трек якої вийшов у травні 2022 року, хоча вона його придбала ще 2015-го.

Доказ того, що пісня Івана Клименка була продана росіянці 2015 року / Фото: instagram.com/vanek.klymenko

"Пісня "7 запятих" для Юліани Караулової, яка вийшла 11 травня 2022 року, про яку розповідає Іванов, була написана понад дев'ять років тому і продана 2015 року. Так часто буває, що артист, придбавши пісню, випускає її через п'ять або навіть вісім років, як це було цьому конкретному випадку. Також можу надати докази і підтвердження з будь-якої пісні, де я є автором", - зазначив продюсер.

Клименко визнав, що задовго до початку повномасштабної війни дійсно були випадки, коли він продавав пісні російським артистам. Утім, після 24 лютого 2022 року продюсер відрікся від усього російського. Також Клименко припинив писати пісні російською та повністю перейшов на українську мову.

Іван Клименко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Так, я визнаю, що в минулому (задовго до повномасштабного вторгнення), на жаль, я брав участь в співавторстві пісень для артистів країни-окупанта, за що мені соромно і за що я прошу вибачення перед суспільством. Так, помилявся, розумію! Але в мене не було жодної співпраці від початку повномасштабного вторгнення з будь-яким російським артистом. Особисто я давно перейшов на спілкування виключно українською мовою і вже давно дав собі обіцянку ніколи більше не писати пісень російською мовою і не працювати з артистами країни-агресорки", - додав Клименко.

Нагадаємо, нещодавно довкола співачки Христини Соловій розгорівся скандал, що її пісні нібито доступні на російських платформах. Виконавиця прокоментувала, як це сталося та чому росіяни незаконно поширюють її треки.

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