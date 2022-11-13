Іванна Онуфрійчук привітала чоловіка з річницею шлюбу казковими фото з весілля

Знаменитість відсвяткувала з коханим перший рік подружнього життя.

Ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Алмазом відсвяткувала річницю подружнього життя.

Про свято у родині Іванна розповіла на своїй сторінці в Instagram. З нагоди річниці Онуфрійчук поділилася романтичними фото з їхнього весілля та адресувала коханому теплі слова:

"Рік, як ми офіційно стали сім'єю. Це не так багато, але за цей час ми обоє зрозуміли, яка ж непроста робота — будувати міцну сім'ю. Ми навчилися домовлятися, бути чесними, ставити в пріоритет наші почуття, та ще більше цінувати і берегти одне одного. І хоч попереду у нас ще багато роботи, та я знаю, що зустріла найтурботливішого, найдобрішого та найромантичнішого чоловіка", - написала Іванна.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Ведуча також вказала дату їхнього весілля: 11.11.2021, як відомо 11 листопада стало й для України історичною датою – датою звільнення Херсона від російських окупантів.

Наостанок Онуфрійчук побажала кожній дівчині зустріти свого коханого: "Я щиро бажаю кожній дівчині зустріти, дочекатися свого коханого і бути з ним найщасливішою. Кожна з нас заслуговує бути поруч зі справжнім чоловіком", - написала Іванна.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

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