Іванна Онуфрійчук без макіяжу спричинила фурор фігурою у купальнику

Ведуча показала, як відпочивала у Швейцарії.
Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук приголомшила прихильників своєю фігурою.
Так, у фотоблогу знаменитість розмістила пікантне відео, на якому постала у купальнику. У ролику модель плаває в басейні на тлі швейцарських гір. Саме у Швейцарії живе чоловік акторки, тому після прямих ефірів танцювального шоу вона літає до коханого.
У дописі Онуфрійчук зізналася, що мріє про відпочинок тілом і душею. Зі свого боку, фани написали у коментарях, що телезірка має розкішний вигляд.
- Ви наша розкішна русалонька
- Відео просто бомба! Ви як завжди маєте розкішний вигляд, фігурка просто бомбезна
- Дивовижна красуня
- Русалонька з ідеальною фігурою
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