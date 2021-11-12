Іванна Онуфрійчук без макіяжу спричинила фурор фігурою у купальнику

Ведуча показала, як відпочивала у Швейцарії.

Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук приголомшила прихильників своєю фігурою.

Так, у фотоблогу знаменитість розмістила пікантне відео, на якому постала у купальнику. У ролику модель плаває в басейні на тлі швейцарських гір. Саме у Швейцарії живе чоловік акторки, тому після прямих ефірів танцювального шоу вона літає до коханого.

У дописі Онуфрійчук зізналася, що мріє про відпочинок тілом і душею. Зі свого боку, фани написали у коментарях, що телезірка має розкішний вигляд.

Ви наша розкішна русалонька

Відео просто бомба! Ви як завжди маєте розкішний вигляд, фігурка просто бомбезна

Дивовижна красуня

Русалонька з ідеальною фігурою

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