Іванна Онуфрійчук без маленького сина повернулася до України з-за кордону й назвала причину

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук повернулася до України зі Швейцарії, де нині мешкає разом із чоловіком та маленьким сином.

За словами зірки, цей приїзд став для неї найтривалішим за останній час — на Батьківщині вона планує провести близько трьох тижнів. Причина візиту — не лише ностальгія за домом. Онуфрійчук приїхала вирішити важливі особисті справи, зокрема пройти комплексне медичне обстеження. Телеведуча зізнається, що попри високий рівень медицини у Швейцарії, саме українським лікарям вона довіряє найбільше.

«Я приїхала в особистих справах — зробити черговий річний чекап здоров’я. Тільки тут найкращі фахівці, глибинний підхід. У Швейцарії чудова медицина, технології. Але фахівці, на жаль, можна бажати кращого», — пояснила Іванна.

В інтерв’ю BLIK.ua Онуфрійчук зізналася, що чоловік Алмаз не відмовляв її від поїздки до України навіть на тлі складної ситуації з блекаутами. Водночас зірка не приховує, що розлука з сином дається їй непросто.

«Я дуже сумую й хвилююся, що він далеко. Він щодня по відео каже мені, що мами вдома нема. Але сподіваюся, що, оскільки він ще маленький, у майбутньому не буде мені цього злісно пригадувати», — поділилася знаменитість.

Ведуча пригадує, що востаннє була в Україні у грудні, коли брала участь у зніманнях спецвипуску «Танці з зірками». Тоді вона приїжджала до Києва у робочих питаннях. Нині ж Іванна має більше свободи для подорожей. Вона зазначає, що після завершення грудного вигодовування може частіше залишати сина з близькими.

«Я вже не годую грудьми малого, тому маю можливість приїздити частіше. Він уже мене „відпускає“, бо є на кого покластися. У мене чудова мама і бабуся, які допомагають з доглядом. Тому я була тут і в серпні, і влітку. Приїжджаю кожні два-три місяці. Планую у Львів з’їздити теж у справах. Там чекають в одному реабілітаційному центрі», — пояснила телеведуча.

