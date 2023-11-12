Іванна Онуфрійчук ніжно привітала чоловіка з річницею шлюбу та показала архівні кадри з весілля

Також знаменитість показала, як вони святкували особливу для їхньої сім'ї дату.

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук повідомила про важливе свято в її родині. 11 листопада знаменитість разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Алмазом, святкувала другу річницю їхнього весілля.

З нагоди важливої дати Іванна присвятила коханому допис в Instagram. Ведуча опублікувала відео, на якому вони з чоловіком позують на тлі водоймища. Щаслива Онуфрійчук ніжно обіймала та цілувала Алмаза, а той подарував їй розкішний букет квітів.

Іванна Онуфрійчук привітала чоловіка з річницею весілля і показала, як вони святкували важливу дату

"Лише два роки офіційного шлюбу, а відчуття, ніби знаю тебе все життя. Хоч усе настільки кардинально змінилося за цей час, як ніколи не планувала й не очікувала. Чужа країна, нове суспільство, інший ритм та традиції життя… Але я дякую долі, що у нас з тобою все склалося саме так. І що в такі складні часи, коли неймовірно сумно за домом, поруч зі мною є ти. Мій дім там, де ти. Моє серце поряд з твоїм і я не уявляю, як можна було б по-іншому!" – звернулася до коханого Іванна.

Іванн Онуфрійчук із чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Ведуча пригадала, яким було їхнє весілля в Києві. За словами знаменитості, вона тоді неабияк хвилювалася та майже нічого не їла. Однак Онуфрійчук говорить, що то був найщасливіший день в її житті.

Іванн Онуфрійчук із чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

"Пам'ятаю своє хвилювання, як зараз. Не хотілося їсти нічого. Щиро бажаю кожній дівчині такого люблячого і романтичного чоловіка. Намріяла собі найкращого у світі чоловіка", - поділилася щаслива Онуфрійчук.

Іванн Онуфрійчук із чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Також ведуча розсекретила, як вони з Алмазом в Швейцарії відсвяткували другу річницю весілля. Загалом, пара вирушила до ресторану, де провела час в компанії одне одного.

"Нічого з коханим не бронювали завчасно, тож ледь знайшли якийсь заклад, аби просто повечеряти", - поділилася ведуча.

Іванн Онуфрійчук із чоловіком / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, раніше Олег Іваниця розповів, що одружився під час війни. Актор зізнався, хто його обраниця та яким було їхнє весілля.

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