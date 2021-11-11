Іванна Онуфрійчук офіційно вийшла заміж за 8 місяців після розкішного весілля на Мальдівах

Іванна Онуфрійчук офіційно вийшла заміж за 8 місяців після розкішного весілля на Мальдівах

У лютому закохані влаштували пишне весілля.

Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук нарешті офіційно розписалась зі свою чоловіком, бізнесменом Алмазом.

Так, закохані ще в лютому влаштували пишне весілля на Мальдівах. Втім, офіційно вони не були розписані. Парочка не могла визначитися, в якій країні вони хотіли б стати чоловіком та дружино. Вони обирали між Україною та Швейцарією.

До слова, офіційно одружитися закохані вирішили в Києві. Радісною подією Іванна поділилася у сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Іванна Онуфрійчук офіційно вийшла заміж / instagram.com/ivannaonufriichuk

"Сьогодні той важливий день, до якого я готувалась останні декілька тижнів. Тепер офіційно дружина Алмаза", - поділилася ведуча.

Іванна Онуфрійчук офіційно вийшла заміж / instagram.com/ivannaonufriichuk

До речі, для такої важливої події зірка обрала пишну білу сукню з блискітками та великими воланами. Весільна локація також була гарно прикрашена. Так, було безліч живих квітів.

Іванна Онуфрійчук офіційно вийшла заміж / instagram.com/ivannaonufriichuk

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