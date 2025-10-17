- Дата публікації
Іванна Онуфрійчук поділилася кумедними фото свого півторарічного синочка від чоловіка-бізнесмена
Знаменитість поділилася милим сімейним фотосетом з сином.
Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук поділилася свіжими зворушливими кадрами зі своїм маленьким сином Адамом.
На фото в Instagram-сториз зірка знялася разом із синочком, який мав не дуже веселий вигляд. Іванна з гумором підписала публікацію: "Осінній настрій — він зараз у всіх такий".
На іншому знімку знаменитість й з сином позують разом. Маленький Адам тримає в руках "букетик" з барвистого осіннього листя.
Зазначимо, маленькому Адаму вже майже півтора року. Спочатку зірка приховувала його день народження, проте згодом Іванна розсекретила, що хлопчик народився 26 квітня 2024 року.
Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук потішила шанувальників яскравими літніми кадрами з відпочинку в Туреччині. Зірка показала, як проводить час із чоловіком-бізнесменом та маленьким сином.