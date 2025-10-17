ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
1 хв

Іванна Онуфрійчук поділилася кумедними фото свого півторарічного синочка від чоловіка-бізнесмена

Знаменитість поділилася милим сімейним фотосетом з сином.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Іванна Онуфрійчук із сином Адамом

Іванна Онуфрійчук із сином Адамом / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук поділилася свіжими зворушливими кадрами зі своїм маленьким сином Адамом.

На фото в Instagram-сториз зірка знялася разом із синочком, який мав не дуже веселий вигляд. Іванна з гумором підписала публікацію: "Осінній настрій — він зараз у всіх такий".

Сториз Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Сториз Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

На іншому знімку знаменитість й з сином позують разом. Маленький Адам тримає в руках "букетик" з барвистого осіннього листя.

Сториз Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Сториз Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Зазначимо, маленькому Адаму вже майже півтора року. Спочатку зірка приховувала його день народження, проте згодом Іванна розсекретила, що хлопчик народився 26 квітня 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук потішила шанувальників яскравими літніми кадрами з відпочинку в Туреччині. Зірка показала, як проводить час із чоловіком-бізнесменом та маленьким сином.

Дата публікації
Кількість переглядів
195
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie