Іванна Онуфрійчук поділилася кумедними фото свого півторарічного синочка від чоловіка-бізнесмена

Іванна Онуфрійчук із сином Адамом / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук поділилася свіжими зворушливими кадрами зі своїм маленьким сином Адамом.

На фото в Instagram-сториз зірка знялася разом із синочком, який мав не дуже веселий вигляд. Іванна з гумором підписала публікацію: "Осінній настрій — він зараз у всіх такий".

Сториз Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

На іншому знімку знаменитість й з сином позують разом. Маленький Адам тримає в руках "букетик" з барвистого осіннього листя.

Сториз Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Зазначимо, маленькому Адаму вже майже півтора року. Спочатку зірка приховувала його день народження, проте згодом Іванна розсекретила, що хлопчик народився 26 квітня 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук потішила шанувальників яскравими літніми кадрами з відпочинку в Туреччині. Зірка показала, як проводить час із чоловіком-бізнесменом та маленьким сином.