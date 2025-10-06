Іванна Онуфрійчук поділилася літніми світлинами з відпочинку з чоловіком-бізнесменом та сином

Іванна Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук підсумувала літо та поділилася з підписниками серією теплих знімків із родиною.

У своєму Instagram зірка опублікувала фото, зроблені під час літнього відпочинку в Туреччині. На кадрах Іванна позує разом з чоловіком Алмазом і сином Адамом. Серед знімків — сімейні миті біля моря, святкування 10-річчя улюбленого кота, кадри з квітами, соковитими фруктами та моменти тренувань, завдяки яким ведуча підтримувала чудову форму.

"Моменти літа — мого улюбленого періоду у році. Він завжди проходить біля моря, поряд з рідними і спогади про який як ніщо зігрівають зараз, коли за вікном гроза і +10", — написала Іванна.

У коментарях прихильники засипали ведучу компліментами, відзначивши її природну красу й теплу атмосферу фото. Фани писали слова підтримки та захоплення кумиркою:

Вітаю, Іванко! Дуже рада за вас

Неймовірно красиві світлини! Очей не відвести!

Іванно, фото і відео неймовірні! Мабуть тому що на фото неймовірно гарні люди! Адамчик такий чудовий хлопчик!

Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук вперше за тривалий час повернулася до України. Ведуча, яка останні роки мешкає у Швейцарії, приїхала до Києва та поділилася враженнями від повернення додому.