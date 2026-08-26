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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
2 хв

Іванна Онуфрійчук показала, як проводить час із великою родиною за кордоном, та поділилася роздумами

Телеведуча поділилася теплими кадрами з сімейної подорожі та пояснила, чому саме море допомагає їй перезавантажитися.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Іванна Онуфрійчук

Іванна Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Телеведуча та громадська діячка Іванна Онуфрійчук показала нові фото з відпочинку в Італії з великою родиною та розповіла, чому саме море допомагає їй відновити сили.

Цього літа у ведучої майже не було можливості повністю відкласти робочі справи. Вона продовжувала займатися діяльністю свого фонду. Також Іванна брала участь у благодійних заходах. Чимало часу забрали поїздки та сімейні справи. Водночас знаменитість зізнається, що літо залишається її улюбленою порою року. Особливе місце в ньому для неї посідають тепло, сонце та море.

«Хоч для багатьох літо — це сезон відпусток і відпочинку, для мене воно завжди максимально насичене. І водночас — найулюбленіше. Я народилася влітку, обожнюю тепло, сонце і море», — написала Онуфрійчук.

Іванна Онуфрійчук з родиною / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з родиною / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з родиною / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з родиною / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з родиною / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з родиною / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Цього разу ведуча вирушила на відпочинок разом із рідними. У соцмережах вона поділилася серією теплих кадрів із сімейної подорожі Італією. На світлинах знаменитість позує з близькими та насолоджується часом, проведеним разом. Втім, Іванна відверто визнає: відпочинок у великій родині має свою специфіку, а після народження дитини її погляд на слово «відпустка» змінився.

«Тому сказати, що мені вдалося повністю від усього відключитися, точно не можу. Та й після появи дитини я зрозуміла одну просту істину: відпочинок із дитиною — це насамперед відпочинок для дитини. А коли сім’я велика — це ще більше приємних клопотів, планів і бажання приділити увагу кожному», — поділилася телеведуча.

Іванна Онуфрійчук з родиною / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з родиною / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з родиною / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з родиною / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з родиною / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з родиною / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Попри насичений графік і сімейні турботи, Онуфрійчук знає, що саме допомагає їй перезавантажитися. Для неї таким місцем залишається море, біля якого вона може сповільнитися та бодай ненадовго залишити всі справи позаду.

«Але є те, що незмінно повертає мені сили, — море. Велика вода — моє найпотужніше джерело ресурсу. Біля неї я ніби автоматично сповільнююся, видихаю і відпускаю все зайве. Мабуть, тому без моря для мене літо — не зовсім літо», — зізналася Іванна.

/ © instagram.com/ivannaonufriichuk

© instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук затишно відсвяткувала 45-річчя чоловіка-іноземця й показала сюрприз для нього.

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