Іванна Онуфрійчук показала себе кумедною в дитинстві та привітала сестру з днем народження

Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук розповіла про свою старшу сестру Ірину.
На сторінці в Instagram ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук поділилася архівними світлинами з дитинства, де зображена разом зі старшою сестрою Іриною.
30 вересня сестра знаменитості відсвяткувала день народження. З цієї нагоди Іванна запостила декілька спільних кадрів та зворушливо привітала рідну людину:
"Як круто мати не просто старшу сестру, а справжню найкращу подругу! Вона завжди вислухає, підтримає і допоможе. А в дитинстві моя сестра була для мене ще й другою мамою. Ще до того, як я народилася, у нас вже з'явився теплий зв'язок!" – розповіла Онуфрійчук.
Також ведуча поділилася милою історією з дитинства, як її старша сестра збирала гроші, аби батьки "купили" їй сестричку:
"Пам'ятаю, Іра розповідала, що в дитинстві вона так сильно хотіла собі меншу сестричку, що навіть збирала на мене гроші. Цікаво, що збирала вона по 10 копійок, у пляшку з-під "Совєцкого" шампанського, бо більший номінал монет туди не проходив. Вона назбирала повну пляшку і відправила маму купувати мене. А коли наша мама поїхала у пологовий і не взяла пляшку, в Іри був дисонанс: сестричку привезли, а гроші на місці. Звичайно, що пристосування грошам знайшли – мені маленькій купили подаруночки", - розповіла Іванна.
Зірка зізналася, що відтоді дуже радіє, що в неї є така старша сестра і подякувала близькій людині, що вона у неї є.
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