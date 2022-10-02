Іванна Онуфрійчук показала себе кумедною в дитинстві та привітала сестру з днем народження

На сторінці в Instagram ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук поділилася архівними світлинами з дитинства, де зображена разом зі старшою сестрою Іриною.

30 вересня сестра знаменитості відсвяткувала день народження. З цієї нагоди Іванна запостила декілька спільних кадрів та зворушливо привітала рідну людину:

"Як круто мати не просто старшу сестру, а справжню найкращу подругу! Вона завжди вислухає, підтримає і допоможе. А в дитинстві моя сестра була для мене ще й другою мамою. Ще до того, як я народилася, у нас вже з'явився теплий зв'язок!" – розповіла Онуфрійчук.

Іванна Онуфрійчук з сестрою / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Також ведуча поділилася милою історією з дитинства, як її старша сестра збирала гроші, аби батьки "купили" їй сестричку:

"Пам'ятаю, Іра розповідала, що в дитинстві вона так сильно хотіла собі меншу сестричку, що навіть збирала на мене гроші. Цікаво, що збирала вона по 10 копійок, у пляшку з-під "Совєцкого" шампанського, бо більший номінал монет туди не проходив. Вона назбирала повну пляшку і відправила маму купувати мене. А коли наша мама поїхала у пологовий і не взяла пляшку, в Іри був дисонанс: сестричку привезли, а гроші на місці. Звичайно, що пристосування грошам знайшли – мені маленькій купили подаруночки", - розповіла Іванна.

Іванна Онуфрійчук з сестрою / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з сестрою / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Зірка зізналася, що відтоді дуже радіє, що в неї є така старша сестра і подякувала близькій людині, що вона у неї є.

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