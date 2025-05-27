Іванна Онуфрійчук показала свекруху-іменинницю і розкрила, як вони з розмахом святкували її ювілей

Іванна Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

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Українська ведуча Іванна Онуфрійчук повідомила про важливе свято в її родині. У мами її чоловіка, казахського бізнесмена Алмаза, день народження.

Ба більше, у свекрухи знаменитості цьогоріч ювілей. Жінці виповнюється 70 років. Тож, з нагоди особливої дати їй влаштували святкування з розмахом. Родина зібралася в одному з розкішних ресторанів. Заклад був у світлих відтінках та прикрашений живими трояндами і запаленими свічками. У подарунок свекруха Іванни Онуфрійчук теж отримала чимало різних букетів квітів.

Саме тут святкували день народження свекрухи Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

На святкуванні зібралися найближчі та найрідніші. Тим часом фотографи робили чимало знімків, аби про цей вечір були спогади не лише в пам'яті, але й на кадрах.

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Свекруха Іванни Онуфрійчук відсвяткувала день народження / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Наприкінці вечора на свекруху Іванни Онуфрійчук чекав чималий двоярусний торт. Він був білого кольору, а з прикрас – троянди. Тим часом гостей ювілею розважали музиканти, які грали наживо.

Свекруха Іванни Онуфрійчук відсвяткувала день народження / © instagram.com/ivannaonufriichuk

"70 років нашій неймовірній мамулі! Наша неймовірна іменинниця, мама та бабуся! Дякую за вашу любов та теплоту", - адресувала свекрусі ведуча.

Нагадаємо, нещодавно синові Іванни Онуфрійчук виповнився рочок. Ведуча розповіла про конфуз, який трапився на його першому дні народженні.