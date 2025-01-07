Іванна Онуфрійчук показала велику родину в однакових образах і як за кордоном святкувала Новий рік

Знаменитість поділилася, як провела новорічні свята у колі родини.
Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук розповіла про святкування Нового року та Різдва за кордоном.
У своєму фотоблогу знаменитість поділилася затишними знімками з великою родиною. За словами Іванни щороку вона з найріднішими зберігає цю традицію об'єднуватися та створювати незабутні моменти. Цього ж, на перший погляд, простого щастя ведуча побажала всім українцям 2025 року.
На знімках усі члени родини одяглися в однакові піжами. Також Онуфрійчук замилувала фото з підрослим сином і чоловіком-іноземцем.
"Вже традиційно Новий рік та Різдво ми зустрічаємо у родинному колі. Це найкраще, що може бути для мене — зібрати найближчих, проводити разом час і насолоджуватись спільними моментами. А цього року всі ці свята стали для нас ще особливішими, адже тепер ми створюємо цю магію ще й для синочка. Так і виглядає справжнє щастя, яке я бажаю відчути кожному у своєму житті!", - замилувала Іванна.
У коментарях шанувальники засипали зіркову родину компліментами й побажаннями на новий рік:
- Неймовірно гарна родина! Щастя і любові в Новому році
- Ви неймовірні. Щастя, тепла, кохання, благополуччя в Новому 2025 всій родині!
- Як же гарно, коли поруч вся родина
Нагадаємо, нещодавно співачка Катерина Бужинська показала рідкісне фото зі своєю донькою від колишнього шлюбу. Олена доволі швидко підросла й святкує своє повноліття.
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