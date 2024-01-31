Іванна Онуфрійчук приголомшила, в яку суму стане зварити борщ у Швейцарії

Знаменитість зазначила, що потішити себе українською стравою вдасться не так часто.

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук здивувала, скільки коштів доведеться витратити, аби приготувати борщ у Швейцарії.

У своєму Instagram знаменитість розповідає про життя за кордоном. Цього разу ведуча показала ціни у Швейцарії. Зокрема, Іванна вирішила приготувати борщ та розповісти, в скільки коштів він стане. Онуфрійчук скупилася в одному з місцевих супермаркетів.

Іванна Онуфрійчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Ведуча купувала м'ясо, картоплю, капусту, буряк, моркву, цибулю, часник, сметану, хліб, квасолю, петрушку, кріп та інші необхідні продукти.

До речі, від томатної пасти Іванна відмовилася. Ведуча поділилася лайфгаком, коли готує борщ, то не лише обсмажує буряк, а й додає його сирим до страви, аби отримати яскравий червоний колір.

Іванна Онуфрійчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

"Томатну пасту я зазвичай не додаю, тому що я трішечки підсмажую буряк і частину сирого буряка кидаю в самому кінці, і потім борщ виходить дуже яскравого червоного кольору", - поділилася Іванна.

Загалом на приготування борщу ведуча витратила 54,55 франка, що близько 2393 гривні. Як зазначила знаменитість, українським переселенцям не вдасться часто потішити себе традиційною стравою, адже вони отримують соціальну допомогу в розмірі понад 300 франків на місяць.

Ведуча Онуфрійчук розсекретила вартість приготування борщу у Швейцарії

"Враховуючи те, що українським переселенцям виділяють фінансову допомогу 300 з чимось швейцарських франків на місяць, потішити себе борщем вдасться не так часто", - зазначила ведуча.

Нагадаємо, Іванна Онуфрійчук від початку повномасштабної війни живе зі своїм чоловіком-мільйонером у Швейцарії. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, хто ще з українських зірок вийшов заміж за забезпеченого коханого.

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