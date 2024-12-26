Іванна Онуфрійчук розкрила справжній вік свого сина від чоловіка-бізнесмена і чому приховувала його

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук розкрила справжній вік свого сина від казахського бізнесмена Алмаза.

У своєму Instagram знаменитість зізналась, що приховувала дату народження Адама. Виявилося, що первісток Онуфрійчук з'явився на світ не 26 травня, а на місяць раніше – у квітні. Тож, наразі синочку ведучої вже вісім місяців. Як зізналась Іванна, на її рішення вплинули рідні, які є доволі забобонними. Вони переконали знаменитість оголосити про народження Адама не одразу, а трішки згодом, що вона й зробила.

"Ще під час вагітності я думала про це і не планувала нічого приховувати, мені навпаки хотілося ділитися цим щастям і моментами з усім світом. Але тоді на мене, вагітну та вразливу жінку, вплинули навіювання рідних, які в цьому плані забобонні та дуже переймалися за мене та дитинку. Я погодилася з їхніми вмовляннями оприлюднити цю новину трішки пізніше", - зізналась ведуча.

Іванна Онуфрійчук із чоловіком та сином / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук ділиться, що зовсім не пошкодувала про це рішення. Знаменитість змогла насолодитися початком материнства та спокійно відновитися, при цьому вона не відволікалася на повідомлення та телефонні розмови. Перший місяць після народження сина ведуча проводила час лише з ним. Коли Онуфрійчук нарешті наважилася оголосити радісну новину, то пережила ці миті материнства знову.

"Ще тоді я зрозуміла, наскільки прекрасним було це рішення! Адже я змогла повноцінно прожити той період, насолодитися материнством та дитиною, спокійно відновитись. Я належала тільки собі й синові в найважливіший та найцінніший час протягом першого місяця, ніщо нас не відволікало – ані телефонні дзвінки, ані безліч повідомлень та потреб на них відповідати. А коли я поділилася з вами нашою радістю, то ніби ще раз пережила ті емоції, бо отримувала море привітань від знайомих, колег та підписників у соцмережах", - зізналась ведуча.

Іванна Онуфрійчук із чоловіком та сином / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук розсекретила, яке громадянство отримав її син. До слова, первістка знаменитість народжувала у Швейцарії.

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