Іванна Онуфрійчук розповіла, як з чоловіком-іноземцем вона виховує двомісячного сина: "Є ритуал"

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук розповіла про особливі традиції після появи у її родині первістка.

Так, знаменитість зазначає, що поки вона не має певних методів виховання малюка, проте завжди намагається максимально оточити двомісячного сина Адама любов'ю та увагою. У цьому Онуфрійчук допомагає її чоловік Алмаз. Ведуча додає, що він завжди проводить довгі розмови з сином, а коли на роботі, то просить показати його.

"Нам лише два місяці й про правила поки що складно говорити, ми лиш будемо налаштовувати свій режим і підходи у вихованні. Та зараз у нас є певні сімейні традиції, які, я впевнена, позитивно впливають на синочка. Наприклад, чоловік ще з періоду вагітності розмовляв з сином, коли той був у животику. Зараз цей ритуал у нас теж присутній. Коханий перед тим, як йти на роботу, розказує сину вранці про свої плани, а ввечері, коли приходить, розповідає, як минув його день і розпитує, як минув наш. Протягом дня ми теж на зв'язку, коханий просить надсилати йому фото Адамчика або ж показати по відеозв'язку", - розповіла Іванна в інтерв'ю "Viva".

Чоловік і син Іванни Онуфрійчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Окрім того, зіркова мама зізнається, що має особливий ритуал під час вигодовування грудьми. За її словами, у цей час вона концентрується лише на синові та полишає всю решту справ.

"Також у нас з сином є власний сакральний ритуал – це грудне вигодовування. З самого початку я вирішила, що коли годуватиму синочка, то відкладатиму всі ґаджети і концентруватимусь на цьому процесі. Це важливо, бо з молоком дитина отримує настрій мами, енергію, сили, любов і тепло. Адам до цього звик і тепер, коли я можу відволіктися на хвилину, він капризує і ніби хоче сказати: "Мам, ну це наш час, вся увага має бути мені", - додала знаменитість.

Іванна Онуфрійчук з родиною / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук з сином вперше полетіла на море й розповіла, як малюк переніс дорогу.

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