Іванна Онуфрійчук розсекретила громадянство 6-місячного сина, з яким живе за кордоном

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук розповіла про особливу подію в житті їхньої родини.

Син зірки, 6-місячний Адам, який народився під час війни у Швейцарії, отримав громадянство. На своїй сторінці у фотоблогу Онуфрійчук показала щасливого малюка з українським закордонним паспортом. На зображенні хлопчик з мамою уважно розглядає свій новий перший документ.

У такий знаковий день ведуча поділилася емоціями. Вона зазначила, що неймовірно рада народити ще одного українця. Тим паче відтепер цей статус за ним закріплено офіційно.

Іванна Онуфрійчук з сином Адамом / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з сином Адамом / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук з сином Адамом / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

"Офіційно: +1 маленький українець. Адамчик став громадянином України і тепер у нього навіть є свій закордонний паспорт! Здавалося б, звичайний документ, але для мене це така радість, не передати словами. Я народила українця, наша нація збільшилась ще на одну людину! Від цього усвідомлення я розпливаюся в усмішці", - замилувала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Іванна Онуфрійчук показувала свого чоловіка-іноземця Алмаза. Родина з піврічним малюком поділилася милими фото з гірської подорожі Швейцарією. До того ж зірка розповіла, як Адам переніс першу поїздку в потязі.

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