Іванна Онуфрійчук розсекретила незвичне ім'я новонародженого сина

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно народила первістка, назвала його ім'я.

Так, у своєму фотоблогу знаменитість повідомила, що синочка назвали Адамом і показала його маленькі ніжки. Окрім того, новоспечена мама звернулася до новонародженого та пообіцяла любити, оберігати та досліджувати цей світ разом.

"Наш маленький Адаме, ласкаво просимо у цей чудовий, дивовижний світ! Ми з татком обіцяємо показати тобі його у всій його красі. Обіцяємо завжди бути поруч, захищати і підтримувати тебе на кожному кроці твоєї життєвої подорожі. Наше серце б’ється для тебе, любий", - розчулила Іванна.

Іванна Онуфрійчук з сином / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

У коментарях підписники щиро пораділи такому вибору імені й ще раз привітали з появою синочка:

Вітаю! Дуже красиве ім'я

Радію разом з вами. Запах малюка солоденького передається навіть через екран монітору

Вітаю з народженням синочка. Дуже гарне ім'я

Нагадаємо, 29 травня Іванна Онуфрійчук розповіла, що з чоловіком-бізнесменом Алмазом вони вперше стали батьками. Ведуча показала перші фото з пологового у Швейцарії та засвітила обличчя синочка.

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