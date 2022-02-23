Іванна Онуфрійчук у річницю весілля показала себе без макіяжу та палкі поцілунки з чоловіком

Ведуча поділилася зворушливими сімейними кадрами.

Ведуча проєкту "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Алмазом відсвяткували першу річницю весілля.

З цієї нагоди Онуфрійчук поділилася з шанувальниками зворушливими кадрами з їхнього з коханим життя. У відео присутні й фрагменти з казкового весілля на Мальдівах, з яскравих подорожей подружжя.

Пост Іванна супроводила історією про те, як минув їхній з чоловіком перший сімейний рік:

"Цей рік був сповнений сюрпризів, турботи, подорожей та усмішок. Були і моменти "притирання" — коли доводилося "відпускати" мене на "Танці з зірками". Були і спірні, і смішні моменти, коли ми планували наші буденні справи та вигадували, як влаштувати одне одному романтичний вікенд. Проте, ми постійно вчимося мудрості одне в одного, щоб чути, поважати, приймати і ставати ще шасливішими. Сьогодні я вкотре прокинулася з думкою: яка ж я щаслива, що життя подарувало мені такого чоловіка. З ним я в безпеці, з ним я спокійна", - написала Онуфрійчук.

Своєю чергою, шанувальники привітали родину і побажали їм ще довгих років щасливого сімейного життя: "Вітаю! Нехай завжди кохання буде у ваших серцях! З річницею вас", "ви дуже гарна та гармонійна пара, так приємно дивитися", "бажаю вам пронести свої ніжні, чисті почуття одне до одного все життя".

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