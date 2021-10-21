Іванна Онуфрійчук у відвертій сукні без спідньої засвітила оголені груди

Зірка похизувалась гарними формами.

Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук має розкішну фігуру.

Щоправда, вона не часто це демонструє, адже її чоловіку, бізнесмену Алмазу, це не до вподоби. Та іноді зірка може потішити своїх фанів та похизуватися гарними формами.

Іванна Онуфрійчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

Так, Іванна опублікувала у своєму Instagram фото, на якому зображена в чорній елегантній сукні. До слова, зірка обрала таке вбрання, під яке не потрібно вдягати спідню білизну.

Завдяки цьому видно, що в Іванни апетитні груди, тонка талія та неймовірно стрункі ніжки.

Іванна Онуфрійчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

У дописі під фото ведуча поміркувала над сьомим ефіром "Танців з зірками", який був присвячений українським зіркам. Знаменитість пригадала, яких виконавців обожнювала в дитинстві.

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