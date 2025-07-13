Іванна Онуфрійчук у жовтому бікіні блиснула апетитними стегнами на тлі моря

Іванна Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Реклама

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук у жовтому бікіні посвітила апетитними стегнами та похизувалася підтягнутою фігурою.

Так, знаменитість наразі насолоджується відпусткою. Іванна Онуфрійчук разом із родиною вирушила до турецького міста Бодрум, яке омивається Егейським морем. Звичайно ж, ведуча вже встигла наробити пікантного контенту в купальнику, яким ділиться в Instagram.

Зокрема, Іванна Онуфрійчук посвітила підтягнутою фігурою в жовтому бікіні. Знаменитість сфотографувалася в дзеркалі на тлі моря та продемонструвала свої неабияк апетитні стегна. Образ Іванна Онуфрійчук доповнила світлою панамкою, що рятує від сонячних променів.

Реклама

Іванна Онуфрійчук на відпочинку в Туреччині / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Поки ведуча фотографується у дзеркалі, в її однорічного сина свої розваги. Маленький Адам плаває в імпровізованому басейні. Ведуча говорить, що вода в морі прохолодна, а так хлопчику комфортніше.

"Знайшли пристосування, коли вода в морі прохолодна", - поділилася знаменитість.

Син Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віталія Козловського насолоджувалася літнім відпочинком із сином. Юлія Бакуменко теж не втрималася, аби не продемонстрували свою фігуру в купальнику.