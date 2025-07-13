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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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702
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Іванна Онуфрійчук у жовтому бікіні блиснула апетитними стегнами на тлі моря

Знаменитість показала, як минає її відпустка в Туреччині.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Іванна Онуфрійчук

Іванна Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук у жовтому бікіні посвітила апетитними стегнами та похизувалася підтягнутою фігурою.

Так, знаменитість наразі насолоджується відпусткою. Іванна Онуфрійчук разом із родиною вирушила до турецького міста Бодрум, яке омивається Егейським морем. Звичайно ж, ведуча вже встигла наробити пікантного контенту в купальнику, яким ділиться в Instagram.

Зокрема, Іванна Онуфрійчук посвітила підтягнутою фігурою в жовтому бікіні. Знаменитість сфотографувалася в дзеркалі на тлі моря та продемонструвала свої неабияк апетитні стегна. Образ Іванна Онуфрійчук доповнила світлою панамкою, що рятує від сонячних променів.

Іванна Онуфрійчук на відпочинку в Туреччині / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук на відпочинку в Туреччині / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Поки ведуча фотографується у дзеркалі, в її однорічного сина свої розваги. Маленький Адам плаває в імпровізованому басейні. Ведуча говорить, що вода в морі прохолодна, а так хлопчику комфортніше.

"Знайшли пристосування, коли вода в морі прохолодна", - поділилася знаменитість.

Син Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Син Іванни Онуфрійчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віталія Козловського насолоджувалася літнім відпочинком із сином. Юлія Бакуменко теж не втрималася, аби не продемонстрували свою фігуру в купальнику.

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